Linienbusse zu Seen und Belantis im Landkreis Leipzig starten Pfingsten

Grimma

Mit fast zweimonatiger Verspätung nehmen die Saisonverkehre der Regionalbus Leipzig zu Pfingsten ihren Betrieb auf. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Linien, die Highlights im Neuseenland und im Umfeld der Städte im Landkreis für Besucher erreichbar machen, vorerst ausgesetzt worden. Aber vor allem für das Gastronomie- und Tourismusgewerbe sind sie unentbehrlich entbehrlich. Aber volle Busse gehören noch nicht zur Bilanz. Viele Unwegbarkeiten bremsen den öffentlichen Nahverkehr übers Land aus. Ein Beispiel:

Die für Ausflügler ins Leben gerufene Saison-Buslinie 638, die an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen sehenswerte Grimmaer Dörfer wie eine Perlenschnur verbindet, sollte 2020 erstmals ungestört in Fahrt kommen. Durch die Corona-Pandemie wird nun aber auch das dritte Jahr seit ihrer Einführung ein schiefes Bild abgeben. Statt wie ursprünglich geplant am 4. April rollt nun erstmals am 30. Mai ein Bus von Grimma aus übers Land.

Im Jahr 2019 stiegen 1480 Fahrgäste ein

Die Saisonlinie verkehrte in ihrem ersten Jahr wegen Straßenbauarbeiten nur bis Höfgen und wurde auch im vorigen Jahr durch die langwierige Baustelle auf der B 107 in Großbothen ausgebremst. Unterm Strich zählte Regionalbus 1480 Fahrgäste, die 2019 einstiegen und mit der Ringlinie touristische Tagesziele ansteuerten. Eine Zahl, die das Unternehmen längst nicht zufrieden stellt. „Wir versprechen uns mehr, da ist noch Potenzial in der Linie“, merkt denn auch Sandra Jost, Bereichsleiterin Markt, an.

Die Saison-Linien Mit der Linie 101 gelangt der Fahrgast von Zwenkau über Böhlen und Kahnsdorf zum Hainer See sowie weiter zum Bahnhof Borna. Natürlich hat diese Linie auch eine Haltestelle am Zwenkauer See. Die Linie 105 startet am S-Bahnhof Markkleeberg und führt auf direktem Weg über die Autobahn zum Freizeitpark Belantis – er öffnet am 29. Mai für seine Besucher die Tore. Von ihm aus rollt der Bus zum Hafen am Zwenkauer See. Der Markkleeberger, die Linie 106, startet in Großstädteln und führt zunächst zum Cospudener See. Danach erschließt sie mit dichtem Haltstellennetz die Stadt Markkleeberg und die direkt umliegenden Ortsteile. Über Wachau bringt die 106 ihre Fahrgäste schnell zum Kanupark in Auenhain am Markkleeberger See und weiter zum Ferienressort Lagovida am Störmthaler See. Vom Ferienressort aus steuert die Linie 106 Espenhain, danach den Hainer See und anschließend Böhlen, Bahnhof an. Die Perle des Muldentals, die Saisonlinie 638, fährt vom Stadtzentrum Grimma nach Höfgen, dem „Dorf der Sinne“, weiter nach Förstgen, Kössern, Kleinbothen, Großbothen und endet wieder in Grimma.

Experten reden bei neuen ÖPNV-Angeboten von einer Einschwenkkurve. „Man muss wenigstens drei Jahre Geduld haben“, erläutert Jost. Durch das Virus, das vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten auch potenzielle Tagesausflügler abschreckt, wird das Busunternehmen aber einen längeren Atem brauchen.

Idee stammt vom einstigen Verkehrsprokuristen

Die Idee, für Tagesausflügler von Grimma aus touristisch attraktive Ziele aufzufädeln, hatte der einstige Verkehrsprokurist Joachim Klas. Der Landkreis habe sie mit der Kommune aufgegriffen und Regionalbus mit der Einrichtung der Saisonlinie beauftragt, schildert Bereichsleiterin Jost. Die Linie verbindet von Frühjahr bis Herbst mehrere Sehenswürdigkeiten und bringt die Fahrgäste auch zu den Muldeschiffen – im Stundentakt. Die Ausflügler können an den Haltestellen aus- und einsteigen und sich so eine individuelle Tagestour zusammenstellen, um das Muldental zu erkunden.

Von Grimma aus steuert Bus attraktive Ziele an

Nur wenige Minuten nachdem der aus Leipzig kommende Regionalzug den Oberen Bahnhof in Grimma erreicht hat, startet der Busfahrer den Motor. Er stoppt zunächst an mehreren Punkten in Grimmas Altstadt. Weitere Haltestellen sind die Hospitalkapelle mit Zugang zum Stadtwald, das „Dorf der Sinne“ Höfgen mit Schiff- und Wassermühle sowie Jutta-Park, Förstgen mit Zugang zum Ferienpark Thümmlitzsee, das „Dorf der Baumeister“ Kössern mit Jagdhaus und Rittergut, das Freibad Kleinbothen sowie die ehemalige Wohn- und Arbeitsstätte des Nobelpreisträgers Wilhelm Ostwald in Großbothen. Ab Schaddel lohnt ein Spaziergang durch die Freilichtkunstgalerie bis zur Klosterruine Nimbschen.

Die Saisonlinie verkehrt im Stundentakt

Die Saisonlinie 638 verkehrt im Ein-Stunden-Takt und startet erstmals um 9.51 Uhr am Oberen Bahnhof. Nachmittags fährt der Bus so, dass der Zug nach Leipzig wieder gut erreicht werden kann. Die letzte Fahrt kommt um 19.14 Uhr am Grimmaer Bahnhof an.

Der Fahrplan der Saisonlinie 638. Quelle: Regionalbus Leipzig

Mit der Saisonlinie sollen vor allem auch Ausflügler aus der Großstadt per öffentlichen Nahverkehr an die Mulde gelockt werden. Sie richte sich an Naherholungstouristen der gesamten Region, die am Grimmaer Bahnhof abgeholt werden, sagt Jost. Das Marketing baut darauf auf. Der eingesetzte Midi-Bus mit 13 Sitzplätzen ist barrierefrei, per Rampe kann er Rollstuhlfahrer aufnehmen. Während der Fahrt können sich die Passagiere ins WLAN einloggen. Darüber hinaus gibt es zwischen den Haltestellen per automatischer Ansage diverse Informationen zu den Ortschaften und ihren Sehenswürdigkeiten.

Busse rollen nun bis zum 31. Oktober

Jost betont, dass es sich um ein attraktives Zusatzangebot für die Freizeit handelt. So wie bei allen saisonalen Linien, die im Südraum Leipzig das Neuseenland noch besser an die umliegenden Kleinstädte und Ortschaften sowie an die Stadt Leipzig anbinden. Mit den Linien 101, 105 und 106 wird für die Besucher und Erholungssuchenden die Seenlandschaft auf komfortable Weise erreich- und erlebbar. Hierfür werden unter anderem Saisonverkehre mit den regulären Linienverkehren kombiniert und damit die Fahrwege der Linien verlängert, so das Anliegen von Regionalbus. Die Busse rollen bis zum 31. Oktober an Wochenenden und Feiertagen. Es gelten die Tarife und Beförderungsbedingungen des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes.

Fahrplan und Linienführung sind unter www.regionalbusleipzig.de verfügbar.

Von Frank Prenzel