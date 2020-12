Linke weist Vorwurf nach Anschlägen auf das Wurzener CDU-Büro zurück

Wurzen

Als „wilde Spekulationen, die eines Wettbewerbs um den Goldenen Alu-Hut würdig seien“, hat der Kreisvorsitzende der Linken Westsachsen, Jens Kretzschmar, die Aussage des Landtagsabgeordneten Kay Ritter zum Anschlag auf das Wurzener CDU-Büro bezeichnet. Mitte voriger Woche beschmierten Unbekannte die Schaufenster mit SS-Runen und der Drohung „Ihr werdet hängen“. Am vergangenen Wochenende wurde das Gebäude zudem mit einer Gasflasche und Pyrotechnik attackiert.

Der 49-jährige Christdemokrat Ritter, der sich die Räume mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf teilt, vermutete hinter der Sachbeschädigung einen Bezug zu seiner Kritik an der Demonstration der Linksjugend Westsachsen vom 4. Dezember in Wurzen, die er zur letzten Sitzung des Stadtrates äußerte.

Kretzschmar : CDU leugnet Nazi-Problem in Wurzen

„Ich fühle mich stark an die neunziger Jahr erinnert. Schon damals war es bei der CDU der Stadt üblich, zu leugnen, dass es ein Nazi-Problem in Wurzen gibt“, reagierte Kretzschmar jetzt darauf. Fakten, fügte er an, scheinen die CDU bis heute nicht zu interessieren, doch Schaum vor dem Mund führe selten zu sachlichen Beurteilungen. Und: „Der Gedanke, dass Linke am Büro eines politischen Konkurrenten SS-Runen und Drohungen schmieren, ist absurd. Uns wäre es nie in den Sinn gekommen, nach den Hakenkreuz-Schmierereien an unserem eigenen Büro die CDU dafür verantwortlich zu machen.“

Rückendeckung erhält Kretzschmar übrigens von der Linken-Landespolitikerin Kerstin Köditz aus Grimma. Die innenpolitische Sprecherin sieht eine ganz andere Motivlage der beiden Anschläge. „Es ist doch leider üblich, dass Neonazis, sogenannte besorgte Bürger, selbst ernannte Querdenker und andere extreme Rechte zum Sturz des Merkel-Regimes und der Corona-Diktatur aufrufen.“

Linken-Politikerin Kerstin Köditz verurteilt die Anschläge

Damit sei nun auch die CDU zum Hassobjekt dieser Gruppen geworden – „das wissen wir inzwischen alle, außer der CDU-Landtagsabgeordnete Kay Ritter“. Schon deshalb reihe er sich als „würdiger Nachfolger früherer CDU-Lokalpolitiker ein“. Bei alledem, so Köditz, ändere die Kritik natürlich nichts daran, „dass wir als Linke den Anschlag auf sein Büro scharf verurteilen“.

Kein gutes Haar an Ritter ließ ebenfalls Paul Podbielski, jugendpolitischer Sprecher der Linksjugend Westsachsen: „Wer sich weigert, die Gefahr von Rechts zu erkennen, obwohl sein Büro von Rechtsradikalen bedroht wurde, ist ungeeignet, einen demokratischen Staat zu vertreten.“

Von Kai-Uwe Brandt