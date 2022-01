Linken-Stadtrat Jens Kretzschmar will Wurzens Oberbürgermeister werden

Wurzen

Das Vertrauen seiner Parteigenossen er hat bereits. Jetzt kommt es darauf an, bis zum 12. Juni die Wähler von sich zu überzeugen, um neuer Oberbürgermeister von Wurzen zu werden. Und eben das will Jens Kretzschmar von den Linken. Damit ist der 48-Jährige neben Sarah Fischer (CDU), Marcel Buchta (Einzelbewerber) sowie Thomas Schumann (Bürger für Wurzen) der mittlerweile vierte Anwärter für den Amtsstuhl im Stadthaus.

Dabei bringt der gebürtige Wurzener schon hinlänglich kommunalpolitische Erfahrung mit. Seit 1999 begleitet Kretzschmar ein Stadtratsmandat, führt die Fraktion der Linken seit 2016 und sitzt darüber hinaus im Kreistag. Am 7. März des Vorjahres löste er zudem den langjährigen Vorsitzenden des Kreisverbandes Westsachsen Holger Luedtke ab und kandidierte nicht zuletzt am 1. September 2019 zur Landtagswahl.

Mitbegründer des Netzwerkes für demokratische Kultur

„Parteimitglied bin ich seit 2015“, sagt Kretzschmar, der in jungen Jahren in der Subkultur Wurzens unterwegs war und sich daher als Antifaschist sieht. „Insofern habe ich der Linken immer sehr nahe gestanden.“ Mit Freunden und Wegbegleitern gründete er Anfang Dezember 1999 in einer unbeheizten Hinterhof-Wohnung der Karl-Marx-Straße 17 das Netzwerk für demokratische Kultur (NdK), um nicht länger hinzunehmen, dass Wurzen von Neonazistrukturen dominiert wird, und ist heute noch immer im Vorstand des Vereins tätig.

Jedoch beschränkt sich Kretzschmars ehrenamtliches Engagement nicht nur auf das NdK. Als passionierter Langstreckenläufer fand er eine sportliche Heimat beim TRI-Sport Wurzen. Insbesondere Marathonstrecken hätten es ihm angetan, weswegen er regelmäßig die Laufschuhe schnürt und des öfteren an der Mulde oder entlang des Spitzberges anzutreffen sei. „Die Teilnahme am Ringelnatzlauf und am Städtelauf Wurzen-Grimma sind für mich ein Muss“. Und selbst vor Langdistanzen mit den Disziplinen Schwimmen (3,8 Kilometer), Radfahren (180 Kilometer) sowie Laufen (42,195 Kilometer) scheue sich Kretzschmar nicht.

Ausbau der Wasserturm-Brache steht mit auf der Agenda

„Kommunalpolitiker brauchen Ausdauer“, fügt der 48-Jährige mit einem Lächeln an, denn aus seiner Sicht gebe es als Oberbürgermeister viel zu tun. So möchte er vor allem jene Projekte weiterführen, die Amtsinhaber Jörg Röglin (SPD) begonnen hat. Darunter zählt er den Ausbau der Wasserturm-Brache am Clara-Zetkin-Platz, aber auch die kommunale Zusammenarbeit mit Bennewitz, Lossatal und Thallwitz im Wurzener Land. Am Herzen liege ihm ferner die Zukunft des Kleingartenwesens und das Thema erneuerbare Energien. „Ich denke da unter anderem an den klimagerechten Ausbau bis hin zu Gründungen von Genossenschaften.“

Ebenfalls auf seiner Wunschliste stehen der Anschluss der Wurzener Ortsteile an ein Radwegenetz und ordentliche Gehwege in der Innenstadt, die keine Stolperfallen für Senioren sind. „Ihre Sanierung sollte losgelöst von Straßenbau-Vorhaben erfolgen.“ Auf sozialer Ebene nimmt Kretzschmar die Kita-Beiträge in den Blick. „Mein Ziel ist es, sie so gering wie möglich zu halten.“

Kretzschmar arbeitete 17 Jahre lang als Erzieher

Mit diesen und anderen Vorschlägen möchte sich der Linken-Kandidaten in den kommenden Monaten vorstellen – in Altenheimen bis hin zum Anglerverein. Schließlich sei ein Bürgermeister für alle da und „Wurzen liegt mir am Herzen“. Hier wurde Jens Kretzschmar am 7. Februar 1973 geboren, ging in den Kindergarten am Krankenhaus und zur Schule. „Die ersten beiden Schuljahre lernte ich im Sputnikzentrum und später in der Pestalozzi-Oberschule.“ Nach dem Abschluss der zehnten Klasse begann er 1989 eine Lehre beim volkseigenen Betrieb Pneumatik-Behälter- und -Anlagen, vormals Maschinenfabrik Klinkhardt, in der Dresdener Straße 34, die er allerdings nicht abschloss. Von 1992 bis 1994 absolvierte Kretzschmar seinen Zivildienst beim DRK Wurzen und bildete sich von 1996 bis 1999 zum staatlich anerkannten Erzieher in der Henriette-Goldschmidt-Berufsschule in Leipzig weiter.

Danach betreute er 17 Jahre lang Kinder- und Jugendwohngruppen der Evangelischen Jugendhilfe Obernjesa – erst im Schloss Borna bei Oschatz und dann in Hohenprießnitz. Mittlerweile arbeitet Kretzschmar, der unverheiratet ist und keine Kinder hat, als Geschäftsführer der Linkenfraktion im Kreistag und als Angestellter bei der Landtagsabgeordneten Anna Gorskih. Auf die Frage, welche Chancen er sich am 12. Juni ausrechnet, antwortet der 48-Jährige: „Bei so vielen Kandidaten haben es alle in der Hand. Und ich will Oberbürgermeister werden.“ Weitere Informationen erhalten Wähler auf der Internetseite unter www.jens-kretzschmar.de.

Von Kai-Uwe Brandt