Literarischer Frühschoppen im Hof des Wurzener Kulturhauses Schweizergarten

11 ¾: Die Geburtsstunde von Joachim Ringelnatz am 7. August vor 137 Jahren im Crostigall 14 „im Zimmer über dem Flur“ – sie war am Sonntag zum zweiten Mal nach 2019 namensgebend für eine Veranstaltung des Wurzener Ringelnatzvereins.

Die Geburt neuer Texte zu Ringelnatz

Dieser hatte Leseratten, Lyrikfans und literarisch Interessierte in den Innenhof des Kulturhauses Schweizergarten eingeladen, um sie an der „Geburt neuer Texte“ teilhaben zu lassen. Selbige stammten aus der Feder von Studentinnen und Studenten des Deutschen Literaturinstitutes Leipzig, zu denen der Verein Kontakte über die Ringelnatz-Preisträgerin Ulrike Draesner geknüpft hat, die an der messestädtischen Bildungsstätte eine Professur für Deutsche Literatur innehat.

Das Ringelnatz-Kabinett im Wurzener Museum: Hier finden Gäste alles Wissenswertes über den Schriftsteller, Kabarettisten und Maler Joachim Ringelnatz. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Kongenial ergänzt wurde das literarische Nachwuchs-Quartett von Nicolas Haumann, der die Lyrik mit eigenständigen Improvisationen auf der Gitarre begleitete. Mit der sonntäglichen Veranstaltung beendeten die Vereinsvorsitzende Viola Heß und deren Mitstreiter zugleich die kulturelle Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie und stimmten ihr Publikum ein auf den diesjährigen vom 1. bis 9. August stattfindenden 14. Ringelnatz-Sommer.

