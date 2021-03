Lobstädter Heimatforscher: Schwangere Zwangsarbeiterinnen waren unerwünscht

Neukieritzsch/Lobstädt

Der Lobstädter Werner Winkler beschäftigt sich als Heimatforscher in letzter Zeit intensiv mit Zwangsarbeit während der NS-Zeit in und um Espenhain. Seine neueste Forschung widmet sich dem Schicksal von Zwangsarbeiterinnen mit dem speziellen Fokus auf Schwangere und deren Kinder. Die LVZ veröffentlicht Winklers Forschungsergebnisse ab dem 15. März in einer Serie auf der Heimatseite.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Heimatgeschichte zu beschäftigen?

Geschichte gehörte in der Schulzeit und beim Studium zu meinen Lieblingsfächern. Den Grundstein dafür haben meine Eltern gelegt. Sie sind zum Bespiel mit mir weit vor der obligatorischen Jugendweihefahrt in das KZ Buchenwald gefahren. Seit Beginn der 1990iger Jahre habe ich von Espenhain aus das Berufsfortbildungswerk (bfw) in Westsachsen geleitet. Mir war schon nach kurzer Zeit klar: Nach meinem Arbeitsleben will ich mich intensiver mit der Geschichte des Ortes und Werkes beschäftigen.

Womit haben Sie sich bislang beschäftigt?

Da ist seit 2013 einiges zusammengekommen. Das meiste davon wurde auch in dieser Zeitung veröffentlicht. Zum Beispiel meine Espenhainer Recherchen zum Bombentod von 128 französischen Kriegsgefangenen am Pfingstsonntag 1944 oder über das Ostern 1943 dort eröffnete Bordell für Zwangsarbeiter. Erkundet habe ich auch die Entstehung und den Niedergang des Kulturhauses „Clara Zetkin“. Interessant war auch das Thema Spionage im Kalten Krieg. Dazu kam „Mit Flugblättern und Stinkbomben gegen die Unmenschlichkeit“, eine Recherche über die Umtriebe der Westberliner „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“ im Leipziger Raum. Wer mehr zu meinen Arbeiten erfahren möchte, der findet dies unter www.hiredo.de.

Leiden oft nur unscharf wiedergegeben

Warum ist die Aufarbeitung des Kapitels Zwangsarbeit für Sie so wichtig?

In der DDR war NS-Zwangsarbeit kein Thema in der Geschichtsforschung und Erinnerungskultur. Ältere Untersuchungen findet man eigentlich nur aus der früheren BRD. Auch nach dem Untergang der DDR änderte sich an der Aufarbeitungspraxis wenig. Bei der Auflösung der ehemaligen VEB-Betriebe wurden viele Dokumente achtlos vernichtet. Die Frage, braucht das noch einer, war symptomatisch für diese Periode. So ist viel ungenutzte Zeit verstrichen und Zeitzeugen leben nur noch wenige.

Andere heimatgeschichtliche Recherchen geben zum Teil die tatsächlichen Leiden der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen unscharf und verfälscht wieder. Von irgendwelchen Schikanen oder Drangsalierungen der ausländischen Arbeitskräfte war nichts bekannt, liest man da, oder wenn sie ihre Arbeit ordentlich verrichtet haben, dann sei es ihnen gut gegangen. Ehemalige Beschäftigte aus Betrieben, in denen Zwangsarbeiter beschäftigt waren, neigen teilweise zu einer „technischen Verklärung“ der Zeit des Nationalsozialismus, indem sie die kurzen Bauzeiten und neuen Technologien sowie die Produktionsleistungen in der Bewertung vor die der Verbrechen stellen. Davon zeugt auch die Erinnerungstafel vor der Firma TDE in Espenhain.

Zeittafel an einem Betrieb im Gewerbepark Espenhain. Einen Hinweis auf hier beschäftigte Zwangsarbeiter gibt es nicht. Quelle: Claudia Carell

Gab es ein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselerkenntnis, die Sie dazu brachte, beim Thema Zwangsarbeit ganz speziell auf Frauen und Kinder zu schauen?

Ich habe mich intensiv mit der Geschichte des DDR-Hits „Über sieben Brücken musst du geh’n“ beschäftigt. Als Helmut Richter, dem wir das Lied zu verdanken haben, im November 2019 starb, durfte ich für die LVZ eine Seite Drei schreiben. Danach gab es viele Anfragen für Vortragstermine, und ich wurde auch um eine Einführung zum gleichnamigen TV-Film gebeten.

Erfundenes Film-Kind war Ausgangspunkt für Recherche

Bei diesen Anlässen wurde ich mehrfach gefragt, ob denn der polnische Bauarbeiter Jerzy, von dem die junge Laborantin Gitta ein Kind erwartete, wirklich im Espenhainer ASW-Lager geboren wurde. Das war der Auslöser für meine Spurensuche. Das erste Ergebnis war: Die angebliche Geburt von Jerzy am 3. April 1944 in Espenhain war eine künstlerische Freiheit von Helmut Richter. Für mich war das der Anlass, mehr zu diesem bisher vernachlässigten Kapitel der NS-Verbrechen in Erfahrung zu bringen.

Zeigt sich am Umgang mit schwangeren Frauen und Kindern die Grausamkeit des NS-Systems zur Beschaffung von Arbeitskräften ganz besonders?

Mehrere Fälle bestätigen dies deutlich. Erwartete eine Zwangsarbeiterin ein Kind, so wurde dies mit großem Missfallen bewertet. In den Augen der Verantwortlichen bedeutete dies Leistungsminderung, Arbeitsausfall und zusätzliche Kosten. Zum Anderem stellte eine Entbindung bei einer als rassisch minderwertig eingestuften Polin oder Sowjetrussin einen unerwünschten Bevölkerungszuwachs dar. Ab dem Frühjahr 1943 versuchte das NS- Regimes, derartige „Unannehmlichkeiten“ durch Geburten verhindernde Maßnahmen von vorn herein zu unterbinden.

Keine Lebenschance für jedes vierte Kind

Anders als bei deutschen Frauen war es daher bei osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen gestattet, „auf Wunsch der Schwangeren“, Abtreibungen vorzunehmen. Verweigerten sich die Frauen, mussten sie mit ihren Kindern unter den widrigen Lagerbedingungen leben und weiterhin ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Für Espenhain ist es traurige Tatsache, dass es auf Grund der Bedingungen für jedes 4. Kind keine Lebenschancen gab.

Gab es während der Recherche besonders bewegende Momente für Sie?

Wenn es um Leben und Tod von Kindern geht, dann sind dies immer sehr bewegende Augenblicke. Akten mit personenbezogenen Daten sind für mich als Hobbyhistoriker aus rechtlichen Gründen nicht zugänglich. Dadurch bleibt vieles abstrakt. Der Moment, als ich dank der Unterstützung der Standesbeamtin von Groitzsch Frau Kerstin Fettke die Geburts- und Sterbeurkunde von Switlawa Walla Michailowa und die darin enthaltenen Angaben zu ihrer Mutter in den Händen hielt und dadurch noch mehr Erkenntnisse möglich geworden sind, war deshalb schon bewegend.

