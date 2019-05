Wurzen

Ein Foto weckt Erinnerungen: Als Gerda Hettwer das LVZ-Titelbild über die neue Ausstellung „Erfindung der Zukunft“ im Japanischen Palais in Dresden sah, traute sie zunächst ihren Augen nicht.

Das Motiv zeigte eine Äquatorialsonnenuhr, die aus dem Bestand des Mathematisch-Physikalischen Salons stammt. „Was jedoch kaum jemand weiß“, bedauert die 95-Jährige, „dass ihr Erfinder in Deuben geboren wurde und sein Handwerk im Wurzener Uhrenfachgeschäft von Otto Thalemann am Jacobsplatz 5 erlernte.“ Später machte Professor Dr. Lothar Max Loske (1920 – 1992) Karriere.

Jenes Titelfoto in der Leipziger Volkszeitung weckte bei Gerda Hettwer die Erinnerung an den Konstrukteur der Sonnenuhr Quelle: LVZ

Gerda Hettwer, geborene Lohmann, absolvierte zwischen 1939 und 1942 gerade eine kaufmännische Lehre im Ledergeschäft Erich Kielstein gleich nebenan – Jacobplatz 4. Noch heute schwärmt sie vom unverkennbaren Geruch der Ladenware. „Die Atmosphäre bei Kielsteins war sehr familiär.

Zum Frühstück gab es Malzkaffee, den wir das eine oder andere Mal auf der Dachterrasse tranken.“ Von hier aus konnte sie in den Hof des Uhrmachers und Juweliers Thalemann schauen, wo die Mitarbeiter zur Pause saßen. Der junge Lothar prägte sich in ihr Gedächtnis – „man winkte sich manchmal zu“.

Gerda Hettwer ist mit ihren 95 Jahren noch immer ein wacher Geist: Als junge Frau lernte sie den Uhrmacher Lothar Max Loske kennen, der später mit seinen Konstruktionen für Furore sorgte. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Mit sechs Jahren kam Loske auf die Idee, Sonnenuhren zu bauen

Danach trennten sich die Wege. Hettwer musste zum Kriegsdienst und kehrte erst im Spätsommer 1945 zurück nach Wurzen. Allerdings rissen die Informationen über Loskes Werdegang nie ab. Dafür sorgte allein schon Hettwers ehemaliger Spielkamerad Günter Venth, der ebenfalls bei Thalemann zur Lehre ging. „Günter hatte Tuberkulose und ließ sich viele Jahre in der Schweiz behandeln, wo er dann schließlich auch blieb.“

Zuletzt erfuhr sie von ihm, dass der Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden im Oktober 1996 drei Sonnenuhren aus dem Nachlass Loskes erhielt. Dessen Biografie, vor allem aber seine Werke faszinieren Hettwer immer wieder aufs Neue.

Porträt von Lothar Max Loske (1920 – 1992). Quelle: web

Auf die Idee, Sonnenuhren zu bauen, kam der Sohn des Friseurs Max Loske bereits in seiner Kindheit. Mit etwa sechs Jahren entdeckte er, dass sich der Schatten des Fensterrahmens auf dem Fußboden des Zimmers bewegte. Der Junge markierte einige Stellen und merkte rasch, wie sich der Schatten über die Zeit hinweg veränderte. Ein Schulausflug 1932 in den Salon des Dresdner Zwingers nährte seine Begeisterung.

1957 wurde Mexiko die neue Heimat des gebürtigen Deubeners

Nach der Ausbildung bei Thalemanns studierte Loske Uhren- und Feinwerktechnik in Leipzig, Dresden und Glashütte sowie Physik in Göttingen. 1942/43 erfolgte die Promotion. Auf dem Gebiet der Navigationstechnik erhielten allein 17 seiner Erfindungen ein Patent. Von 1948 bis 1952 lehrte der Deubener dann an der Berufsfachschule in Wiesbaden.

Danach wechselte er als Ingenieur und Konstrukteur in die Schweiz und übernahm freiberuflich Entwicklungsaufträge renommierter Uhrenfirmen. Für den Flughafen Zürich/Kloten erarbeitete Loske beispielsweise die Pläne einer Universal-Zeituhr, die völlig aus Plexiglas bestand und einen „mysteriösen Antrieb“ besaß.

Die Schenkungsurkunde der Äquatorial-Sonnenuhr an die Stadt Frankfurt/Main, die Lothar Max Loske entworfen hat Quelle: web

1957 berief schließlich das mexikanische Ministerium für zivile Luftfahrt den Fachmann zum Sachverständigen für Uhren und Navigationsgeräte mit Lehrauftrag nach Mexiko. In seiner neuen Heimat fand Loske ein breites Betätigungsfeld, sogar als Produzent von Fernsehprogrammen und als Künstler. Außerdem gründete er hier das „Instituto Mexicano de Chronometria“ und 1964 eine Uhrmacherschule.

Lothar Loske starb am 6. Mai 1992 an einem Herzinfarkt

Vierzig Jahre lang schuf Lothar Max Loske in Europa und Amerika zahlreiche monumentale Sonnenuhren, unter anderem die Äquatorialsonnenuhr in den Mainanlagen der Stadt Frankfurt mit einem Durchmesser von 3,45 Meter. Sie besteht aus über 1000 Kilogramm Kupfer und wurde in rund 6000 Arbeitsstunden ausschließlich per Hand gefertigt. Sein letztes Werk: eine vier Meter hohe, aufsehenerregende Wasseruhr zur Einweihung des Kindermuseums „El Papalote“ in Mexiko-City.

Loske starb am 6. Mai 1992 im Alter von 72 Jahren an einem Herzinfarkt.

Jacobsplatz 5: Heute erinnert lediglich noch der verblasste Schriftzug über den Schaufenstern an das frühere Uhrenfachgeschäft von Otto Thalemann. Hier ging Lothar Max Loske zur Lehre. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Übrigens, erwähnt Gerda Hettwer noch, sei ein Zeitmesser auch das Markenzeichen des Geschäftes Jacobs- platz 5 gewesen – eine dreieckige Außenuhr der Marke Alpina mit Westminster-Gong. „Ich habe leider keine Ahnung, wann sie verschwand und wo sie geblieben ist.“ Viel wichtiger sei ihr hingegen die Erinnerung an den genialen Uhrmacher Lothar Max Loske aus Wurzen.

Von Kai-Uwe Brandt