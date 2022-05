Lossatal/Falkenhain

Weder Daniel Scholz hatte damit gerechnet noch Michael Schön. Dabei sorgten die beiden Freunde bereits im Vorjahr mit ihrer spontanen Initiative und einem Scheck in Höhe von 510 Euro an die Falkenhainer Kita Regenbogen für Furore. „Unsere Idee war es, einen Heimatkalender mit Motiven der Region zu erstellen und den Überschuss aus dem Verkauf zu spenden“, erzählt Scholz. Schon die Premiere klappte. Aber mit der jetzige Zweitauflage toppte das Duo ihre erste Aktion.

„Aus der Erfahrung heraus haben wir etwas früher angefangen und im November über das soziale Netzwerk Facebook dazu aufgerufen, uns Fotos zu schicken“, berichtet Schön. Gut 70 Bilder sandten die Lossataler ein, was insbesondere die Auswahl erschwerte. Denn mit dem Material hätten gut und gern vier Almanache bestückt werden können. Die zwölf schönsten Motive schmücken mittlerweile den aktuellen Kalender, der auf Wunsch vieler zugleich ein Familienplaner ist. „Außerdem vergrößerten wir das Format von A 4 auf A 3“, fügt der 37-jährige Thammenhainer an.

Regionale Sponsoren tragen zur Spendensumme bei

Die grafische Gestaltung übernahm Schön selbst mit seiner kleinen Grafikagentur Auxilians. Für den Druck griffen die beiden Initiatoren auf ihren bewährten Partner zurück – der Firma Werbe & Textil Point Lochmann in Wurzen. Alles klappte wie am Schnürchen, und trotzdem setzte Daniel Scholz diesmal dem Projekt noch die Krone auf.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 36-jährige Familienvater aus Falkenhain ging nämlich auf die Suche nach Sponsoren und musste nicht lange Klinken putzen. „Die Resonanz war überwältigend.“ Dank der freizügigen Geldgeber, die allesamt im Kalender namentlich Erwähnung finden, ließen sich die Produktionskosten der 100 Exemplare decken. Aber nicht nur. So mancher Euro blieb übrig, unter anderem auch aus dem Verkauf des Restbestandes nach Auslieferung der Bestellungen. „Wir veräußerten die Kalender für zehn Euro pro Stück vor der Kaufhalle von Nah & Frisch in Falkenhain.“

Letztlich, so Scholz, addierte sich die Spendensumme auf reichlich über 1400 Euro. „Das Team um die Wurzener Rewe-Chefin Kathrin Schiffmann in der Dresdener Straße rundete schließlich den Betrag auf genau 2000 Euro auf, weshalb sich gleich zwei Einrichtungen freuen dürfen.“ Denn 1000 Euro überreichte Fritz, der Sohnemann von Daniel Scholz, zum Dankeschön-Treffen am Feuerwehr-Gerätehaus in Falkenhain den Vertretern seiner Kita, die erst Anfang April in den „Storchennest“-Neubau an der Karl-Haupt-Straße umgezogen ist.

Jugendfeuerwehr Falkenhain feiert zehnjähriges Bestehen

Die zweiten 1000 Euro nahm Christiane Scholz für die Falkenhainer Kinder- und Jugendfeuerwehr entgegen. Gemeinsam mit Kerstin Härtel betreut die Jugendwartin die Juniorgarde der Floriansjünger, darunter drei Mädchen. Was die kleinen Brandbekämpfer, die übrigens am 10. September ihr Zehnjähriges feiern, von dem Geld kaufen wollen, weiß Scholz schon: „Es werden neue Schläuche, mit denen wir dann unsere Löschangriffe üben.“

Während die Sponsoren und Kinder mit Grillwurst sowie Getränken die Spendenübergabe ausklingen lassen, kündigen Daniel Scholz und Michael Schön bereits an, mit der Privatinitiative weiterzumachen. Den Auftakt will das Duo zum Geburtstag der Falkenhainer Jugendfeuerwehr starten und hier für das Einsenden neuer Kalender-Fotomotive werben.

Lesen Sie dazu auch:

Lossataler überraschen Kita „Villa Regenbogen“ mit privater Spende

Von Kai-Uwe Brandt