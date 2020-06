Lossatal: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lossatal

In Lossatal kam es am vergangenen Freitag zu einem Verkehrsunfall. Ein sechsjähriger Junge wurde dabei schwer verletzt.

Zusammenstoß mit PKW

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im Ortsteil Voigtshain. Ein 54-Jähriger Fahrer eines Transporters hielt am rechten Fahrbahnrand und ließ den Jungen aussteigen. Währenddessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto. Dabei wurde der Junge so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen den 54-Jährigen Unfallverursacher wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von vag/LVZ