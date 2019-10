Lossatal/Körlitz

Ein Smart hat am Donnerstagabend in Körlitz (Gemeinde Lossatal) gebrannt. Ein Auto mit zwei Insassen fuhr zufällig am Grundstück des 45-jährigen Besitzers vorbei. Beide erkannten, dass das Auto anfing zu brennen. Geistesgegenwärtig nahmen die beiden den im Auto befindlichen Feuerlöscher zu Hand und bekämpften den Brand. Ein Nachbar des 45-Jährigen war ebenfalls vor Ort. Dadurch konnte verhindert werden, dass das Auto – ein Firmenfahrzeug – vollends in Flammen aufging.

Feuerwehr musste nicht nach Körlitz ausrücken

Die Feuerwehr kam nicht zum Einsatz. Der Smart wurde sichergestellt. Ein Brandursachenermittler hat seine Ermittlungen aufgenommen. Die bisherigen Befragungen durch die Polizei ergaben gegenwärtig keine weiteren Hinweise. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus.

Von LVZ/gap