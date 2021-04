Lossatal: Unbekannte stehlen Coronatests von Schulhof

Lossatal/Hohburg

Unbekannte stahlen am Donnerstagnachmittag im Lossataler Ortsteil Hohburg Coronaschnelltests. Laut der Polizeidirektion Leipzig entwendeten die Diebe gegen 16.35 Uhr ungefähr 100 Tests vom Schulhof der Grundschule in Hohburg.

Eine Firma lieferte die Tests am Donnerstag, in zwei Kartons verpackt, an die Grundschule in Hohburg aus und stellte sie auf einer Bank auf dem Schulhof ab. Die Diebe öffneten die Kartons und bemächtigten sich der Testkits im Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ/tnh