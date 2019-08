Lossatal/Hohburg

Die Bürgermeisterwahl am 10. März, Kommunal- und Europawahlen Ende Mai, und obendrauf am 1. September die Landtagswahl in Sachsen: Lossatals freiwillige Wahlhelfer hatten respektive haben in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Bevor sie sich in zwei Wochen ein letztes Mal ehrenamtlich ins Zeug legen, um...