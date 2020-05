Tiergehegeverein Dornreichenbach lockt mit reichlich Nachwuchs in den Schlosspark

Lossatal/Dornreichenbach

Bislang kann Reinhard Otto die Gäste noch an zwei Händen abzählen. Doch mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen werden es mehr, die wieder das Tiergehege Dornreichbach und den weitläufigen Schlosspark im Lossataler Ortsteil aufsuchen. Vereinschef Otto freut’s. Schließlich muss die Gemeinschaft, die 2000 das Areal am Philipp-Müller-Platz vor der Schließung rettete, mit jedem Euro in der Eintrittskasse wirtschaften.

Verein dankt Spendern und Sponsoren

Die Wochen zuvor zehrten an den Nerven und ließen das finanzielle Polster der Ehrenamtler allmählich schmelzen, erinnert sich der 63-Jährige mit ungutem Gefühl an die wachsenden Existenzängste. Aus Sorge um das touristische Kleinod im Dorf wandte sich der Abschleppunternehmer damals mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und bat um Spenden. „Das Echo war einfach toll.“ Nicht nur Sachspenden flossen, auch Privatpersonen griffen zum Teil tief in die Tasche, um zu helfen. „Im Namen unserer Mitglieder möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die uns in der schweren Zeit unterstützten.“

Die kleinen Damaraziegen: Dieses Jahr verzeichnet der Tiergehegeverein Dornreichenbach besonders viel Nachwuchs, so auch bei den Frettchen und den Soay-Schafen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Natürlich wünscht sich Otto, dass die geübte Solidarität mit dem Tiergehegeverein Dornreichenbach bleibt, zumal die Talsohle keineswegs durchschritten ist. Denn eines sei sicher, betont der Vereinschef: „Besucherzahlen um die 40 000 wie in den Vorjahren werden wir diesmal nicht erreichen.“ Schon deshalb hofft er weiterhin auf Sponsoren und Unterstützer für das seit 1972 existierende Gelände mit circa 200 Tieren, Streichelzoo und grünem Klassenzimmer.

Nachwuchs bei Ziegen, Schafen und den Frettchen

„Hier gibt es immer etwas zu sehen, besonders jetzt“, lockt Otto zum Ausflug in die kleine 600-Seelen-Gemeinde. Unter anderem haben die Damaraziegen, eine afrikanische Haustierrasse mit den typisch großen Hängeohren, Nachwuchs und ebenso die Frettchen und die Soay-Schafe. „Nur bei unseren Erdmännchen will’s einfach nicht klappen. Aber ihre Aufzucht ist sowieso schwierig.“ Dafür sind die sieben tagaktiven Mangusten der Besuchermagnet schlechthin.

Was guckst du: Die Erdmännchen sind die kleinen Stars im Tiergehege Dornreichenbach. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wie viele Vereine der Region müssen auch die Dornreichenbacher auf Feste und folglich auf Nebeneinnahmen verzichten. Ostern fiel bereits ins Wasser, „aber vielleicht lässt sich ja unser Halloween-Spektakel mit gruseliger Führung und Kürbissuppe am 24. Oktober durchführen“, gibt sich Otto optimistisch.

Neuer Wirtschaftshof nimmt Gestalt an

Keinerlei Grund zur Besorgnis hat er übrigens, was das aktuelle Bauvorhaben betrifft. Lossatal investiert gerade 317 000 Euro für die Errichtung eines neuen und modernen Wirtschaftshofes. Die Arbeiten begannen trotz Corona-Krise im April. Das Gebäude integriert künftig eine Werkstatt und einen Behandlungsraum für den Tierarzt sowie das Futterlager. Mittlerweile ist die Bodenplatte gegossen; demnächst werden die Grundmauern hochgezogen.

Wer kann diesem Blick widerstehen? Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen hofft der Tiergehegeverein wieder auf viele Besucher. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Ein Besuch des Dornreichenbacher Tiergeheges lohnt also immer, und Sponsoren sind uns jederzeit willkommen“, betont Otto zum Schluss.

Spendenkonto: Volks- und Raiffeisenbank Muldental e. G., Bankleitzahl 860 954 84, Konto 510 404 4400, IBAN DE 49860954845104044400

Von Kai-Uwe Brandt