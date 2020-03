Lossatal muss bei Kita-Ersatzneubau in Falkenhain kürzen

Lossatal

Sicherheit geht vor, gerade in der Corona-Krise. Deshalb tagten die Volksvertreter der Gemeinde Lossatal kürzlich unter besonderen Vorkehrungen, um „Entscheidungen zu treffen, die ausschließlich in der Verfügungsfrist des Rates liegen“, wie Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) zur Eröffnung der „außergewöhnlichen Sitzung“ sagte.

So nutzte der Rathauschef diesmal statt des kleineren Speiseraums der Oberschule in Falkenhain den größeren Steinsaal im Hohburger Kulturhaus als parlamentarisches Podium, dünnte kräftig das Abendprogramm aus und ließ die Besucherstühle weit auseinanderrücken. Zum Schwergewicht schlechthin zählte in der aktuellen Tagesordnung der Ersatzneubau Kita Falkenhain.

Dresden lehnt Fördermittel-Antrag ab

Bereits 2017 gab die Verwaltung den Startschuss fürs Vorhaben, am 11. April 2018 erfolgte dann per Beschluss des Bebauungsplanes das grüne Licht durch die Ratsmitglieder. Am 19. April 2019, fast auf den Tag genau ein Jahr später, erteilte schließlich das Landratsamt die Baugenehmigung. Wie Kämmerer Norman Gebhardt dem Gremium mitteilte, sollen in der künftigen Einrichtung an der Karl-Haupt-Straße gleich hinter dem Rathaus und der Kaufhalle 15 Krippen- und 26 Kindergartenplätze entstehen – Kostenpunkt: 2,7 Millionen Euro.

Bis zu 75 Prozent an Fördergeldern erhoffte sich die Kommune zu diesem Zeitpunkt über das Landesprogramm „Vitale Dorfkerne“. Doch der Wunsch platzte. Ende Januar erhielt die Verwaltung einen ablehnenden Bescheid aus Dresden. Daher, so Gebhardt, musste nunmehr nach neuen Optionen gesucht werden. Diese ergeben sich über das Städtebauförderprogramm KSP „Wurzener Land“ – aber mit deutlich schlechteren Konditionen (66 Prozent). Ein Antrag soll jetzt gestellt werden. Wird dieser bewilligt, wäre seitens der Gemeinde eine Vorfinanzierung in Form eines Vorausdarlehens von knapp einer Million Euro nötig. Jenes Darlehen, betonte Gebhard, würde allerdings den Verschuldungsgrad der Gemeinde erhöhen.

So sollte die Kindertagesstätte "Am Storchennest" nach ihrer Fertigstellung einmal aussehen. Aufgrund der neuen Situation mussten die Pläne aber geänderte werden. Unter anderem erhält das Gebäude jetzt ein Pultdach und keine Photovoltaik-Anlage. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Planungsbüro prüft mögliche Einsparpotenziale

Zugleich prüfte das verantwortliche Planungsbüro aus Wurzen mögliche Einsparpotenziale, die Inhaber Hagen Weidemüller den Mandatsträgern erläuterte. Demnach würde eine geänderte Ausführung des Daches als Pultdach den Gesamtbetrag um 124 000 Euro minimieren und der Verzicht auf eine Photovoltaikanlage sowie der angedachten Terrassenüberdachung noch einmal etwa 45 000 Euro. Die Begrenzung der Kosten für die Außenanlage, darunter zwölf Parkplätze, berechnete Weidemüller mit 169 000 sowie geringere Planungskosten mit 24 720 Euro. Am Raumkonzept werde nicht gerüttelt, versicherte er und fügte an, dass sich beispielsweise die Photovoltaikanlage im Nachhinein über andere Förderungen realisieren lasse. Weidemüller zum Schluss: „Die neue Einrichtung wirkt jetzt nur etwas schlichter“ und schlage angesichts der „schwierigen Finanzierung“ lediglich mit 2,3 Millionen zu Buche.

„Ich bin guten Mutes, dennoch unser Projekt ins Laufen zu bringen“, zeigte sich Bürgermeister Weigelt nach dem Redebeitrag optimistisch. Seine Zuversicht teilte übrigens die Mehrheit der Abgeordneten trotz mancher in der Debatte geäußerten Bedenken. Alle, bis auf eine Enthaltung von Simone Tiesies ( CDU), stimmten letztlich der Vorlage zu.

Von Kai-Uwe Brandt