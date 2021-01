Lossatal sucht Paten für Sitzbänke an Lieblingsplätzen im Grünen

Lossatal

„Mein Lieblingsplatz im Grünen“ – wie wäre es mit einer eigenen Bank im Ort, um nach einem Spaziergang oder einer Tour einfach Platz nehmen zu können oder zu verweilen?

„Ob zum Betriebsjubiläum, zur Hochzeit oder zu sonstigen besonderen Gelegenheiten: Anlässe gibt es doch genügend, um eine Bankpatenschaft einzugehen“, so Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD). „Oder einfach nur, um für die Mitmenschen etwas Gutes zu tun.“ Aus Sicht des Rathauschefs habe das Lossatal mit seinen 17 Ortsteilen viele Möglichkeiten, eine Sitzbank aufzustellen. Wer sich also für eine Patenbank interessiert, ob nun an einem Wunschort oder im Austausch einer alten Bank, kann sich ab sofort direkt an Sylke Hempel vom Gemeindeamt unter der Rufnummer 034262/488 13 oder per E-Mail sylke.hempel@lossatal.eu wenden.

Die Bänke bestehen aus umweltfreundlichem Material

„Was sich in anderen Kommunen längst bewährt hat, sollte doch auch bei uns funktionieren“, begründet Weigelt die Aktion und ruft zugleich die Einwohner dazu auf: „Übernehmen Sie eine Bankpatenschaft und suchen Sie sich gemeinsam mit der Verwaltung Ihren Lieblingsort für die Bank aus.“

Privatpersonen und Unternehmen oder eine Gemeinschaft können demnach per Spende zum Paten einer Sitzbank im Gemeindegebiet werden oder die Patenschaft jemandem schenken. „Eine Widmung an der Bank wird selbstverständlich auf Wunsch angebracht.“

Weigelt zufolge bestehen die Sitzgelegenheiten aus einem besonders robusten, umweltfreundlichen und zu 100 Prozent recyceltem Material und sind ausgesprochen wartungsarm. Um alles andere kümmere sich die Verwaltung.

Der Preis für einen Dreisitzer mit Rückenlehne beträgt circa 350 Euro, ein Dreisitzer ohne Rückenlehne kostet circa 230 Euro. „Die Paten erhalten natürlich Angaben über den genauen Standort sowie eine steuerlich absetzbare Spendenquittung.“

Info: Spendenkonto bei der Sparkasse Muldental, IBAN:

DE 84 8605 0200 1020 0044 08,

BIC: SOLADES1GRM, Verwendung: Spende Bankpatenschaft

Von Kai-Uwe Brandt