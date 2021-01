Lossatal verkauft Bauland und erweitert Schulen

Lossatal

Für 17 Dörfer und knapp 6100 Einwohnern ist Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) 365 Tage im Jahr da. Mit der Botschaft „ Lossatal – ein Stück Sachsen, das begeistert“ wirbt die Flächengemeinde – „trotz der schwierigen Umstände im Jahr 2020“. Denn einen Abbruch an der Entwicklung der noch jungen Kommune gab es aufgrund der Corona-Pandemie zu keinem Zeitpunkt.

Positive Bilanz für 2020 trotz Corona-Pandemie

Sein Fazit der vergangenen zwölf Monate fällt daher zumindest aus Sicht der Investitionstätigkeit positiv aus. Weigelt erinnert zum Beispiel an die Fertigstellung des Ersatzanbaus für die Oberschule im Lossatal, die er wegen des ersten Lockdowns allein im neuen Klassenzimmer und ohne Gäste begehen musste. Oder den Abschluss der Sanierungsarbeiten im Großen Saal des Hohburger Kulturhauses zum Tag der Deutschen Einheit. Rund eine Millionen Euro flossen hier unter anderem in den modernen Brandschutz, in die Wärmedämmung sowie Haustechnik.

Richtfest des Kita-Ersatzneubaus in Falkenhain im Oktober des Vorjahres. Die Fertigstellung des Objektes ist für 2021 geplant. Quelle: Thomas Kube

Besonders aber freut sich Weigelt über den Spatenstich des Falkenhainer Kita-Ersatzneubaus im Juni und das Richtfest im Oktober. „Nicht vergessen möchte ich unser neues Wohngebiet in Hohburg, mit 15 Bauplätzen für Eigenheime, die alle verkauft sind und für einen Einwohnerzuwachs sorgen.“ Schließlich, gesteht der 57-Jährige, sei es sein ganz persönliches Ziel, die magische Grenze von 6100 Einwohnern zu überbieten. „Im November war es zwar mit 6101 soweit, aber durch die jüngsten Sterbefälle auch im Seniorenzentrum ,Haus Alma’ verzeichneten wir zum 31. Dezember 6081 Bewohner.“

Bürgermeister hofft auf aktive Begleiter in den Ortsteilen

Wie viele hofft ebenso Bürgermeister Weigelt auf ein „schnelles Ende der Corona-Pandemie“ und darauf, „dass der gesellschaftliche Zusammenhalt im Jahr 2021 erhalten bleibt“. Vor allem deshalb, weil mit den derzeitigen Einschränkungen die Kontakte fehlen und der Meinungsaustausch verloren geht. Doch gerade der persönliche Dialog sei für die Angestellten im Rathaus sowie im kommunalen Wirtschaftsbetrieb wichtig. Momentan müssen sie im Zwei-Schicht-System arbeiten, um in einem möglichen Quarantänefall weiterhin einsatzbereit zu sein.

Weigelt setzt in den nächsten Monaten allerdings nicht nur auf sein engagiertes Team. „Wir brauchen natürlich auch aktive Begleiter in den Ortsteilen, die sich bei unseren Vorhaben einbringen.“ Zu den 2021er-Projekten zählen die Fertigstellung der künftigen Kita „Storchennest“, die Planungen für das künftige Dorfgemeinschaftszentrum Thammenhain oder die Umsetzung des Digitalpaktes an Ober- und Grundschulstandort.

Landesbischof Bilz will zur Müglenzer Jahrfeier kommen

Darüber hinaus soll der nächste Abschnitt der Karl-Haupt-Straße in Falkenhain ausgebaut, die verrohrte Rietzschke zwischen Körlitz und Roitzsch offen gelegt sowie die Pumpstation der Kläranlage in Mark Schönstädt erneuert werden. Ferner verweist der Verwaltungschef noch auf den Start des Breitbandausbaus im Wurzener Land sowie die Müglenzer 575-Jahrfeier vom 18. bis 20. Juni. „Unser Landesbischof Tobias Bilz, der ja in Dornreichenbach geboren wurde und in Müglenz aufwuchs, hat übrigens seinen Besuch bereits zugesagt.“

Druckfrisch und bereits im Umlauf: der Lossataler Veranstaltungskalender für 2021. Ein Höhepunkt ist die 575-Jahrfeier des Ortsteils Müglenz. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Den Wunsch auf eine baldige Lockerung des Lockdowns und der Rückkehr zu etwas mehr Normalität drückt Weigelt zuletzt mit dem Hinweis auf den druckfrischen Veranstaltungskalender aus. Bestenfalls könnte das kulturelle und sportliche Leben mit dem Hohburger Nachbarbier am 27. Februar beginnen und schließlich im Januar 2022 in einer Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Gemeinde Lossatal münden.

Von Kai-Uwe Brandt