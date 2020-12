Lossatal verzichtet auf Preiserhöhung in Kitas

Lossatal

Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Lossatal ist erst einmal vom Tisch. Zur letzten Sitzung des Gemeinderates in der Aula der Oberschule im Lossatal sprachen sich acht der 13 anwesenden Volksvertreter gegen eine Änderung der Satzung zum 1. Februar 2021 aus.

Tarifsteigerung zwingt die Kommune zum Handeln

Wie Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) vor der Abstimmung sagte, habe es sich die Verwaltung mit dem Beschlussantrag keineswegs leicht gemacht. Jedoch komme im nächsten Jahr eine Tarifsteigerung auf die Kommune in Höhe von 18 000 Euro zu, die entsprechend ausgeglichen werden müsse – vor allem bei den Krippenplätzen. „Ich weiß, dass der Zeitpunkt ungünstig ist, aber wir wollen mit der erzielten Einnahme von 16 000 Euro die Qualität unserer Einrichtungen erhalten – materiell wie personell.“ Aus seiner Sicht sei die Erhöhung, welche vor allem die Krippenplätze betrifft, vertretbar, zumal Lossatal im Umkreis die niedrigsten Beiträge erhebt, führte der Rathauschef weiter aus.

Eltern sollte nicht noch mehr belastet werden

Zu den Kritikern des avisierten Anstieges zählte unter anderem Johannes von Carlowitz ( CDU). „Wir sollten die Eltern gerade jetzt nicht noch mehr belasten“, sagte er vor dem Hintergrund der Folgen durch die Corona-Pandemie. Und Robert Eishold ( CDU) fügte hinzu, dass es seines Erachtens momentan auch keinen „zwingenden Handlungsbedarf“ gebe. Er sei sogar der Meinung, Kita-Betreuungsplätze grundsätzlich kostenfrei anzubieten.

Trotz des deutlichen Widerstandes im Gemeinderat werde Lossatal aufgrund der gesetzlichen Vorgaben früher oder später nicht an einer neuen Beitragstabelle vorbeikommen, betonte Weigelt. Schließlich schreibe der Freistaat den prozentualen Anteil für die Kinderbetreuung anhand der anfallenden Kosten fest – und die steigen nunmal. Beispielsweise für Kinderkrippen liegt der Wert zwischen 15 und 23 Prozent. Aktuell verzeichnet das Lossatal einen Satz von eben jener 15-Prozent-Mindestgrenze, die dann auf 16,53 Prozent steigen würde. „Wenn wir also heute nicht beschließen, wird es nur verschoben“, so Weigelt.

Die letzte Entgelt-Erhöhung im Lossatal erfolgte übrigens zum 1. Januar 2018.

Von Kai-Uwe Brandt