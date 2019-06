Landkreis Leipzig/Lossatal

Am Mittwoch hat die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Leipzig wieder die besten 9. Schulklassen aus der Region Leipzig gekürt. An der fünften Auflage des IHK-Schülerwettbewerbes „Beste Neunte“ konnten sich neben Oberschulen erstmals auch Gymnasien beteiligen. Insgesamt nahmen 33 Klassen aus 22 Schulen am Wettbewerb teil: aus der Stadt Leipzig 13 Klassen, aus dem Landkreis Leipzig elf Klassen und aus dem Landkreis Nordsachsen neun Klassen.

Lossataler für Kooperation mit Behindertenwohnheim geehrt

Die Freude bei der Klasse 9c der Oberschule Lossatal über den ersten Platz war riesig. Die Schüler hatten mit ihrem Engagement für das Projekt „Vorhang auf, das Spiel beginnt“. Seit Jahren pflegt die Oberschule eine Kooperation mit dem Behinderten-Wohnheim Hohburg. Herzstück der guten Beziehungen zwischen Schule und Hohburger Wohnheim ist das gemeinsame Theaterprojekt. Schüler und Behinderte studieren immer jeweils eine Woche lang ein Stück ein. Danach wird Inszenierung vor Mitschülern, Eltern und Menschen mit Handicap aufgeführt.

Oberschulen Platz 1: Klasse 9c der Oberschule im Lossatal / Projekt: „Vorhang auf, das Spiel beginnt“ (Theaterprojekt mit Bewohnern des Behindertenheimes Hohburg) Platz 2: Klasse 9a der Artur-Becker-Oberschule Delitzsch / Projekt: „Gutes für Mensch und Natur“ (Anlegen einer Streuobstwiese / Spende für Tierheim) Platz 3: Klasse 9a der Oberschule Mockrehna / Projekt: Darstellung des Themas „Frieden“ beim Festumzug zum „Tag der Sachsen“ in Torgau

In die Bewertung floss neben dem Notendurchschnitt der gesamten Klasse auch eine gemeinnützige Teamleistung ein. Die Erstplatzierten erhalten jeweils 1200 Euro für die Klassenkasse. Die zweit- beziehungsweise drittplatzierten Klassen können sich über 900 und. 600 Euro freuen.

Gymnasien Platz 1: Klasse 9/1 des Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch / Projekt: Fahrradworkshop mit Beschäftigten im Sozial- und Beschäftigungszentrum Platz 2: Klasse 9/2 der Werner-Heisenberg-Schule Leipzig / Projekte zu den Themen: Straßenkinder, Kinderarbeit, Patenklasse, Nachhaltigkeit, Talentefest Platz 3: Klasse 9/3 der Werner-Heisenberg-Schule Leipzig / Projekte: Unterstützung Kinderstation des Klinikum St. Georg und Tierheim Kuschelhof, Nachhaltigkeit, Suchtprävention und Stärkung von Lebenskompetenzen

IHK will mit Wettbewerb Motivation der Schüler steigern

„Viele Neuntklässler bewerben sich mit ihren Zeugnissen für eine Berufsausbildung. Unser Wettbewerb will dafür einen Extra-Motivationsschub geben und den nötigen Ehrgeiz für gute Zeugnisse und Schulabschlüsse wecken. Erstmals haben wir auch neunte Klassen von Gymnasien aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Auch für Gymnasiasten ist die duale Berufsausbildung ein attraktiver Weg für den Berufseinstieg mit sehr guten Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten“, so Kristian Kirpal, Präsident der IHK Leipzig, zur Idee des Wettbewerbs.

Dank zahlreicher Sponsoren konnten auch an die viert- bis achtplatzierten Klassen attraktive Sonderpreise vergeben werden.

Sonderpreis 4. Plätze: Klasse 9b der Artur-Becker-Oberschule Delitzsch, Klasse 9a des Johannes-Kepler-Gymnasium Leipzig, Klasse 9/2 des Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg weitere Plätze: Klasse 9c der Lene-Voigt-Schule Leipzig, Klasse 9a der Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Leipzig, Klasse 9 der TÜV-Rheinland Oberschule Leipzig, Klasse 9c der Maxim-Gorki-Oberschule Frohburg

Von thl