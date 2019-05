Lossatal/Hohburg

Mit einem halben Dutzend Vergabebeschlüsse hat jetzt der Gemeinderat zu seiner jüngsten Sitzung in Hohburg die Weichen für die Erweiterung der Oberschule im Lossatal gestellt. Wie berichtet, soll die Bildungsstätte in Falkenhain gleich an der Aula einen eingeschossigen Massivbau erhalten, der zwei Klassenzimmer sowie Toiletten integriert – Kostenpunkt knapp 700 000 Euro. Notwendig wurde das Vorhaben aufgrund der steigenden Schülerzahlen.

Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) zufolge starten die Arbeiten Anfang Juni. Mitte Juni erhält die Kommune noch einmal prominenten Besuch aus Dresden. Dann will Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) die Fördergeldbescheide überreichen.

Heydaer Einwohner fordert Erhalt ihres zentralen Dorfplatzes

Den eigentlichen Auftakt der aktuellen Parlamentstagung im Steinsaal des Kulturhauses dominierten allerdings Einwohner aus Heyda. Sie erwarteten Auskünfte aus erster Hand über die Pläne für den zentralen Dorf- und Spielplatz. Denn eben hier möchte die Verwaltung neue Bauplätze schaffen. Aus Sicht Weigelts handele es sich bei dem Gelände von circa 2500 Quadratmeter um ein hochwertiges Eigenheimareal. Insofern gebe es Überlegungen, einen Großteil der Fläche als Baugrund zu erschließen. Noch aber sei keine Entscheidung gefallen. So viel aber stünde fest: Die Heydaer erhalten nach der erfolgten Demontage der alten Spielgeräte definitiv neue. Für deren Wiederaufbau am alten Standort beantragte das Rathaus bereits Fördergelder aus dem Leaderprogramm und warte jetzt nur noch auf eine Zusage.

Für Unruhe sorgte die Gerüchteküche der vergangenen Wochen dennoch. Mittlerweile sammelten die Bewohner des Ortsteils Unterschriften und wollen um den Erhalt des Platzes kämpfen. Bis auf einen hätten übrigens alle auf der Petitionsliste unterschrieben, hieß es. Wohl auch deshalb bat die Heydaerin Ina Starke vor dem Podium, das Votum der Bürger bei der künftigen Entscheidung zu berücksichtigen. „Das ist unser Zentrum, wo wir uns treffen, und das wollen wir gern behalten.“ Der Rathauschef sicherte schließlich zu, „mit dem Ortschaftsrat nach Lösungen zu suchen“.

Bürgermeister Weigelt verursacht ratlose Gesichter

Wenig später verursachte Weigelt beim Tagesordnungspunkt „Nachfolge des Leiters des Wirtschaftsbetriebes Lossatal“ für ratlose Gesichter in den Reihen der Volksvertreter. Am 31. März 2020 geht Gerhard Winkelmann in den Ruhestand. Daher schrieb die Verwaltung schon mal intern die Stelle aus. Bis zum Stichtag 7. Mai gab es lediglich eine Bewerbung – Steffi Sommermeier. Die Diplom-Verwaltungswirtin vertritt derzeit befristet die Sachgebietsleiterin Steffi Richter, die sich in Elternzeit befindet. Laut Weigelt kommt Richter voraussichtlich Anfang August zurück. Und um Sommermeier danach Aussichten auf den Verbleib in der Behörde zu geben, so der Bürgermeister, „würde ich mich gemeinsam mit ihnen über eine Entscheidung freuen“.

Personaldebatte wird in nicht öffentlichen Teil verlegt

Das Echo ließ nicht lange auf sich warten. „Das kommt jetzt aber wie ein Hammer“, sagte Gemeinderätin Rosemarie Zander (Linke). Michael Bröcher ( CDU) monierte, dass Personalentscheidungen grundsätzlich nicht öffentlich verhandelt werden. Seinem Hinweis pflichteten Simone Tiesies ( CDU), Wolfram Ebert ( CDU) und die Falkenhainer Ortsvorsteherin Christiane Hörnig (UWV) bei.

Weigelt reagierte prompt auf die geballte Kritik und behandelte die Personalie nach dem öffentlichen Teil der Versammlung hinter verschlossenen Türen.

Von Kai-Uwe Brandt