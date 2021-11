Frohburg

Kein Zugreisender hat sich niedergelassen, um die Wartezeit mit einer Tasse Kaffee zu überbrücken, niemand gibt sein Gepäck auf, es gibt kein hektisches Geschiebe und Gedränge: Kurz: im Bahnhofsgebäude Frohburg geht es so gar nicht zu wie auf einem Bahnhof. Was damit zusammenhängt, dass das alte Gemäuer längst zu einem Lost Place geworden ist. Zu einem Ort, der dem Verfall preisgegeben ist. Wobei es durchaus Hoffnung gibt für das einstige Empfangsgebäude.

Lost Places. Verlorene Orte. Damit sind jene Geisterstätten gemeint, die einst in voller Blüte standen und heute nur noch einen Schauer über den Rücken jagen. Eine dieser Geisterstätten ist das Bahnhofsgebäude in Frohburg. Das hat schon seit Ewigkeiten keinen Zugreisenden mehr gesehen.

Das entstand im Zusammenhang mit der Eröffnung der Bahnstrecke Neukieritzsch–Chemnitz im April 1872 und besteht aus einem Mittelbau und zwei zweieinhalbgeschossigen Seitenflügeln. Vom einstigen Glanz ist nichts mehr übrig. Vielmehr sind Fensterscheiben eingeschlagen, Türklinken hängen lose herum, ist die Elektrik ein abenteuerliches Wunderwerk aus Knöpfen und aus der Wand hängenden Kabeln, gibt es etliche Schmierereien an den Wänden. Dabei wird das Gebäude im kommenden Jahr 150 Jahre alt. Und vielleicht tut sich ja bis zum Geburtstag auch noch einiges. Zumal erste Ideen sogar schon in den Schubladen der Stadtverwaltung liegen.

Stadt verkauft Bahnhofsgebäude doch nicht

Doch noch einmal ein Schritt zurück: Im April 2012 hatte die Stadt das Grundstück inklusive der darauf befindlichen Gebäude für 17 000 Euro erworben. Das aber aus einem ganz bestimmten Grund. „Wir wollten damit endlich unserem Ziel, das Bahnhofsumfeld neu gestalten zu können, näher kommen. Kommunaler Bedarf am Bahnhofsgebäude bestand schon damals nicht“, hatte Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch zu diesem Zeitpunkt erklärt.

Doch selbst die Sanierung in Angriff zu nehmen, stand außer Frage, vielmehr suchte die Verwaltung einen Kaufinteressenten und Investor aus der Region. Und fand diesen vor zwei Jahren, also 2019. Der Stadtrat gab grünes Licht, das markante Gebäude an einen Unternehmer aus Baden-Württemberg zu veräußern. Doch Corona wirbelte die Pläne erneut durcheinander und der Kaufinteressent machte kurzerhand einen Rückzieher. Ein zweiter Interessent war in der Zwischenzeit aufgetaucht, kam aber auch nicht zum Zug. Was letztlich der Entscheidung des Stadtrates im September 2020 geschuldet war, das Bahnhofsgebäude doch nicht zu verkaufen.

Zugreisende und Zugpersonal hat das alte Bahnhofsgebäude in Frohburg schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das Gebäude verfällt mehr und mehr. Doch es gibt Hoffnung. Quelle: Kathrin Haase, Sirko Konrath/Regio-TV

Bahnhof Frohburg soll Tor zum Kohrener Land werden

Allerdings war damit noch immer nicht die Frage beantwortet, was aus dem Gemäuer werden soll. Rathauschef Hiensch aber hatte mit Beschluss, den Bahnhof nicht zu verkaufen, schon eine erste wage Idee: Der Bahnhof könne eine Option sein, um die Frohburger Stadtverwaltung aus ihrer Raumnot zu befreien.

Mittlerweile hegt der Rathauschef eine andere Idee. „Bahnhof Frohburg – Tor zum Kohrener Land“ heißt ein Projekt, das die Stadt für das Strukturstärkungsgesetz angemeldet hat. „Und dafür suchen wir Partner, die Räumlichkeiten anmieten und das Projekt weiterentwickeln wollen“, sagt der Bürgermeister, der nur noch wenige Wochen im Amt ist. Er träume beispielsweise davon, dass sich Start-Ups und Gastronomie einmieten.

Pension mit Frühstücksangebot denkbar

Zudem könne in einem Teil des Gebäudes eine Pension mit Frühstücksangebot entstehen. Hiensch ruft Frohburger und andere Interessierte dazu auf, sich mit Ideen einzubringen. „Es ist vieles machbar.“ Mit einer Sanierung könne ein Zeichen gesetzt werden, dass „hier was wird“, dass der letzte große Schandfleck aus der Stadt verschwinde.

Einen kleinen Schritt in diese Richtung hat die Stadt bereits erreicht. „Es gibt eine denkmalpflegerische Genehmigung für die Dachsanierung, alleine die kostet aber rund eine halbe Million Euro“, sagt Hiensch. Weshalb die Stadt nun auf der Suche nach finanzieller Unterstützung und Förderprogrammen sei, um zumindest mit der Dachsanierung beginnen zu können.

Auch nach Beginn seines Ruhestands will sich Hiensch weiter um den Bahnhof bemühen: „Der liegt mir sehr am Herzen, da werde ich mich auf jeden Fall weiter drum kümmern.“ Und vielleicht würden sich ja viele Mitstreiter finden.

Von Kathrin Haase, Julia Tonne