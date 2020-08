Lücke zwischen Deuben und Altenbach wird geschlossen

Bennewitz/Deuben

Sie haben gut lachen, endlich: Zwei Jahre und neun Monate, nachdem der Verkehrsknoten Bundesstraße 6/Gewerbegebiet Deuben im November 2017 freigegeben wurde, setzten der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos), der Leiter der Leipziger Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), Markus Heier, und Bauleiter Roland Höptner von der gleichnamigen Terpitzer Straßen- und Tiefbaufirma symbolisch den Spaten für die Fortsetzung des straßenbegleitenden Geh- und Radweges an. Der nämlich wurde damals auf der alten Baustraße begonnen, endete aber auch mit dieser schon nach wenigen Metern in Höhe des Verwaltungsgebäudes von Regionalbus Leipzig – und war damit nicht befahrbar. Radfahrer, auf der B6 eingezwängt zwischen LKW und Straßengraben, brauchten weiter starke Nerven.

Auf 162 Metern mehr Sicherheit

Nun soll die Lücke zwischen den Ortsteilen Deuben und Altenbach auf einer Strecke von 162 Metern geschlossen werden, danach mündet der 2,50 Meter breite Radweg auf den Altenbacher Weg. Dazu wird in Höhe des Ottendorfer Saubaches ein Überführungsbauwerk aus Stahlbeton errichtet. Nach der Profilierung des Geländes erfolgt der Aufbau des asphaltierten Radweges. Im Zuge der Maßnahme wird parallel das die B 6 querende marode Gewölbebauwerk des Saubaches instand gesetzt, dafür wird in die alte Röhre eine neue hinein getrieben. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 350.000 Euro. Sie werden in weiten Teilen vom Bund getragen. Die Gemeinde Bennewitz ist mit rund 10.000 Euro beteiligt.

Für den Radweg wurden zwischen dem Altenbacher Weg und dem angrenzenden Grundstück Bäume und Büsche entfernt. Quelle: Thomas Kube

Arbeitsteilung zwischen Gemeinde und Lasuv

Im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens hatte sich die Gemeinde bei der planerischen Vorbereitung insbesondere um das Baurecht bemüht. Das Lasuv kümmerte sich um die technische Vorbereitung des Radweges und der Durchlässe sowie um die Umleitungskonzeption. „Wir haben in bewährter Weise gut zusammengearbeitet“, lobte Heier. Schon bei der Neugestaltung der Anbindung des Gewerbegebietes hatten sich Gemeinde und Lasuv über einen Geschäftsbesorgungsvertrag in die Arbeit geteilt.

Viele Auflagen für ein überschaubares Projekt

Bereits bei der Planung der Gewerbegebietsanbindung 2015 war der straßenbegleitende Rad- und Fußweg im Sinne von mehr Sicherheit vorgesehen gewesen. Dann, als sich die ersten Probleme abzeichneten, wurden beide Vorhaben entkoppelt. Die Gemeinde musste unter anderem die Eingriffe in Flora und Fauna untersuchen und einen Grünordnungsplan beibringen. Des Weiteren muss in beide Brücken eine Otterberme integriert werden – der Pfad unter der Brücke soll es dem Otter ermöglichen, diese auf dem Landwege zu unterqueren. „Daraufhin äußerte die Untere Wasserbehörde Bedenken, die Berme könnte den Wasserdurchfluss verringern. Aber diese konnten wir mit unserem Hochwasserschutzkonzept entkräften“, beschrieb Laqua die Schwierigkeiten auf dem Weg zum jetzigen Baubeginn. „Naturschutz- und Wasserbehörden haben ihren Anteil daran, dass es nicht schneller ging und wirklich jedes Detail berücksichtigt wurde“, sagte Laqua und fügte hinzu: „Eine Zuarbeit hat dabei nicht stattgefunden. Stattdessen kamen ständig neue Forderungen hinzu.“

Der bislang unvollendeter Radweg in Deuben bei Bennewitz erfährt eine Fortsetzung. Quelle: LVZ-Archiv/Ines Alekowa

Zum Schluss ging es um die Fische

Als vor einem Jahr für die Baufreiheit am Saubach mehrere Bäume gefällt wurden, dachte sicher mancher Radfahrer, dass es nun losgeht. Doch über diese Hoffnung wuchs schnell wieder Gras. Denn zuletzt wurde die Gemeinde beauflagt, einen Fischereibetrieb mit dem schonenden Umsetzen der Fische zu beauftragen, die durch die Bauarbeiten gefährdet sein könnten. „Mittlerweile hat die elektronische Bauakte einen größeren Umfang als die für die Anbindung des Gewerbegebietes“, klagte Laqua im Gespräch mit der LVZ zu Jahresbeginn. „Ich verstehe, wenn Einwohner den Glauben verlieren, dass wir überhaupt gewillt sind zu bauen.“

Arbeiten bei fließendem Verkehr

Nun sollen die Arbeiten Ende Dezember abgeschlossen werden. Sie erfolgen bei laufendem Verkehr, der halbseitig fließt und mit einer Ampel geregelt wird. Der im Baubereich einmündende Altenbacher Weg hingegen bleibt bis Ende August voll gesperrt. Zu Beginn des neuen Schuljahres wird der Bus hier aber wieder entlang fahren können.

Vorplanung für B6

Allerdings könnte es passieren, dass die jetzige Radwegführung nur ein Interim ist. „Das hängt von der Planung für die B6 ab“, sagte Heier, „aber auf jeden Fall wird der Radweg einige Jahre so bleiben.“

Für die B6 östlich von Machern ist das Lasuv aktuell in der Vorplanung, Dabei geht es um Straßenverbreiterung, Entschärfung der Kurven in Höhe der Deubener Teiche, Gestaltung des Knotens von B6 und B107. „Es gibt aber auch wertvolle Biotope“, sagte Heier und prognostizierte: „Ich denke, zwei Jahre werden wir für die Vorplanung noch brauchen.“

Von Ines Alekowa