MDR-Musiker bringen Macherner Erziehern ein Ständchen

Machern

„Zieht Euch morgen was Hübsches an.“ Das war alles, was Isabel Praprotnick-Czerwinka ihrem Team in der Macherner Diakonie-Kita „ Weidenkörbchen“ mitgeteilt hatte. Bei den Erzieherinnen und ihrem männlichen Kollegen sorgte sie damit für Rätselraten. Zu deren großer Überraschung nahmen am nächsten Tag vier Musiker des MDR-Sinfonieorchesters zwischen buntem Kindergestühl Platz, um für sie zu spielen.

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Das kleine Gartenkonzert war Teil der Aktion „Lieder-Lieferdienst“. Der MDR erfreut damit „Corona-Alltagshelden“, die ein großes Dankeschön verdient haben. Die Kita-Leiterin hatte gar nicht so sehr damit gerechnet, dass sie mit ihren Mitarbeiterinnen ausgewählt würde, da deren wichtige Arbeit in der Corona-Krise verständlicherweise nicht so stark wahrgenommen würde wie die von Ärzten und Pflegern.

Weitere LVZ+ Artikel

Notbetreuung ist für alle kein einfaches Unterfangen

Umso größer war die Freude auf allen Seiten: „Ich wollte Euch auf diese Weise danke sagen – eigentlich für Euer Engagement zu jeder Zeit, aber in der aktuellen Situation ganz besonders“, sagte Isabel Praprotnick-Czerwinka ihrem Team. Seit vielen Wochen läuft die Notbetreuung – unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln, was für die Erzieherinnen und ihre kleinen Schützlinge kein einfaches Unterfangen ist.

Lesen Sie auch:

Die Musiker hingegen dürfen wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit keine regulären Konzerte geben und sind froh, bei den Danke-Auftritten „spielen und eine Freude machen zu können“, so Christian Sprenger, Flötist des Quartetts, das mit Cello, Querflöte und Violinen angereist war. Für das Ständchen in Machern hatten sich die Gäste Mozart ausgesucht.

Musik kommt vom Konzertsaal an den Sandkasten

Das Team des „ Weidenkörbchens“ dankte es den Musikern mit viel Applaus. „Toll, dass die klassische Musik heute vom Konzertsaal zu uns an den Sandkasten gekommen ist“, freute sich Erzieher Michael Dorschel. Seine Kolleginnen Katrin Forster und Carola Jahn pflichteten ihm bei: „In diesen Zeiten kann man so fröhliche Musik, die das Herz berührt, besonders gut gebrauchen.“

Derzeit werden 24 Kinder in der Diakonie-Kita betreut

Die Notbetreuung startete anfangs mit fünf, sechs Kindern. Von Woche zu Woche wurden es mehr, derzeit besuchen 24 Kinder das „ Weidenkörbchen“. Zwölf Erzieher sind im Einsatz. Wer nicht direkt die Kinder betreut, hat gut zu tun mit Arbeiten im Garten, Malern von Räumen und anderen Tätigkeiten.

Von lvz