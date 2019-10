Machern

Eine 61-Jährige Lada-Fahrerin fuhr am Montagvormittag auf ein vor ihr bremsendes Taxi (Fahrer: 47) auf. Beim Unfall verletzte sich die Beifahrerin im Peugeot leicht. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Gegen die 61-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ/gap