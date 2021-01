Machern: Auftrag für Spielplätze sorgt für Wirbel

Machern

Nach mehrwöchiger Sitzungspause trafen sich die Macherner Gemeinderäte am Montagabend im Sportpark Tresenwald. Für einen wenig harmonischen Start ins neue Jahr sorgte eine Auftragsvergabe. Der Technische Ausschuss sollte die Pflege und Wartung der elf öffentlichen Spielplätze in der Kommune unter Dach und Fach bringen. Der Vergabevorschlag lautete, die Arbeiten für die nächsten drei Jahre an die Firma Macherner Grünprofi GmbH zu vergeben.

Gemeinsam Macher(n) meldet Widerspruch an

Eine Vorlage, die bei Thoralf Schilde von der Fraktion Gemeinsam Macher(n) auf heftigen Widerstand stieß. „Die Kostenschätzung weist eklatant von der Auftragssumme ab, über die wir heute entscheiden sollen. Außerdem liegt der Wert damit deutlich über der Summe von 25 000 Euro, bis zu der freihändige Vergaben erlaubt sind.“ Im Übrigen könne er aus der Vorlage nicht erkennen, so der Püchauer, ob sich die Summe auf ein Jahr oder die Gesamtlaufzeit des Vertrages von drei Jahren bezieht.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinderat Uwe Richter : Vorlage verstößt gegen Vergaberecht

Auch Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) las der Verwaltung die Leviten: „Die Beschlussvorlage verstößt gegen das Vergaberecht. Dort ist klar geregelt, dass auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis kein Zuschlag erteilt werden darf“, zitierte Richter einen Passus des Sächsischen Vergabegesetzes. Demnach sei die Angemessenheit eines Preises insbesondere dann zweifelhaft, wenn ein Angebot um mehr als zehn Prozent von der nächsthöheren oder nächstniederen Offerte abweiche.

Räte wollen Unterlagen zu etwaigem Bietergespräch einsehen

Laut Kostenberechnung hätte der Spielplatz-Auftrag etwa 20 000 Euro kosten dürfen. Die Macherner Grünprofis unterbreiteten mit rund 28 000 Euro das kostengünstigste Angebot, gefolgt von den Firmen Haus & Garten Michael Kautz aus Beucha (rund 35 000 Euro) und ST Grünbau GmbH Leipzig (ca. 44 000 Euro). „Demnach“, so Richter, „hätte der erste Bieter ausgeschlossen werden müssen, weil die Differenz zum Zweitplatzierten bei rund 20 Prozent liegt.“ Den Einwand von Sachgebietsleiter Andreas Breske, dass es in so einem Fall üblich sei, den Bieter um Auskunft zu seiner Preiskalkulation zu bitten, ließ Richter nicht gelten. „Wenn es so ein Bietergespräch gegeben hat, möchten wir als Gemeinderäte diese Unterlagen sehen.“

Der Spielplatz an der Orangerie in Machern. Quelle: Thomas Kube

Bürgermeister Karsten Frosch nimmt Vergabe von der Tagesordnung

Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) konterte, dass dieses Recht dem Rat nicht zustehe und man sich mit der Vergabe an die Grünprofis sehr wohl im rechtlichen Rahmen bewege. Der Rathauschef ging dennoch auf den Vorschlag ein, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Frosch hatte zudem erklärt, dass jede Auftragsvergabe an einen Gemeinderat – die Grünprofis gehören CDU-Vertreterin Petra Puttkammer – im Nachgang automatisch von der Rechtsaufsicht überprüft würde. Vertreter von Gemeinsam Macher(n) und FWG unterstrichen erneut, dass man keine freihändigen Vergaben mehr wünsche. „In die Bieter-Runde muss endlich mal frisches Blut“, forderte Uwe Richter. „Schließlich können wir gar nicht alle Firmen kennen, die es am Markt gibt.“ Für die Spielplätze hatte das Rathaus fünf Unternehmen um Angebote gebeten, von denen sich drei beteiligten. Nunmehr soll das Thema auf einer der nächsten Sitzungen erneut zur Sprache kommen.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel