Machern

Entlang der Macherner Ortsdurchfahrt sind im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der B 6 Baugrunduntersuchungen nötig. In der Leipziger Straße gingen die Arbeiten zwischen Tankstelle und Ampelkreuzung in der Ortsmitte zügiger voran als gedacht. Deshalb ist die Bundesstraße durch Machern vorerst ohne Einschränkungen wieder befahrbar, wie das Straßenverkehrsamt gegenüber der Gemeinde mitteilte. Die über Brandis ausgeschilderte Umleitung wurde deshalb bereits vorfristig deaktiviert. Der nächste Bauabschnitt folgt dann ab 29. März bis 9. April. Dann rückt die Firma Bohr- und Geotechnik aus Sachsen-Anhalt weiter in die Wurzener Straße. In dieser Zeit bleibt der Abschnitt der B 6 ab der Ampelkreuzung in der Ortsmitte bis zum östlichen Ortsausgang halbseitig gesperrt und der Verkehr wird in Richtung Leipzig über B 107 und Püchauer Straße geleitet.

Freuen dürfte das vorfristige Bauende die Anwohner des Tauchaer Weges in Machern. Diese hatten erheblichen Schleichverkehr – bedingt durch die halbseitige Sperrung der B 6 – beklagt.

Baugrunduntersuchung auf der B 6 in Machern: Ralf Ludwig (r.) und Uwe Liebau von der Firma Bohr- und Geotechnik aus Tilleda (Sachsen-Anhalt) bei der Entnahme von Bodenproben. Quelle: Simone Prenzel

Von sp