Machern

Auf Umleitungen müssen sich die Kraftfahrer seit Wochenbeginn in Machern einstellen. Noch bis 11. Juni ist nach Angaben des Landratsamtes die Bergstraße gesperrt. Bei dem betroffenen Bereich handelt es sich um einen Teil der Ortsdurchfahrt, den viele Ortskundige als Abkürzung zwischen der Ampelkreuzung in der Ortsmitte und der B 107 bei Lübschütz nutzen. Grund für die Sperrung seien Arbeiten am Gasleitungsnetz zur Herstellung eines Hausanschlusses.

Von sp