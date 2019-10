Machern

Polizisten fiel nachts in Machern von Sonntag auf Montag ein Fahrradfahrer auf, der offenbar nicht sicher mit seinem Gefährt unterwegs war. Sie stoppten den 46-Jährigen und nahmen sogleich Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,78 Promille. Deshalb ordneten die Beamten die Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Nun leistete der Mann erheblichen Widerstand, so dass er gesichert werden musste. Zudem beleidigte er die Gesetzeshüter Fäkalienausdrücken. Der 46-Jährige hat sich wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu verantworten

Von LVZ/gap