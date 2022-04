Machern

Bis zum 6. Mai ist die Bundesstraße 6 in Machern in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Die Verkehrseinschränkung gilt ab dem 25. April gegen 13 Uhr. Grund sind Arbeiten am Gasleitungsnetz, wie das Landratsamt informiert. Die Baustelle befindet sich in der Leipziger Straße westlich der Ampelkreuzung in der Macherner Ortsmitte. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt laut Straßenverkehrsamt über Brandis. Die B6 in Fahrtrichtung Wurzen bleibt dagegen für Kraftfahrer frei.

