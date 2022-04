Machern: Doppelte Straßennamen verwirren Post und Rettungsdienste

Machern

Die Gemeinde Machern steckt in einem postalischen Dilemma. Normalerweise ist es gute Sitte, dass in einer Kommune eine Postleitzahl gilt. In Machern wurde mit der Gebietsreform allerdings versäumt, eine einheitliche Postleitzahl für die gesamte Kommune einzuführen. Während Machern unter 04827 firmiert, tragen die zu Machern gehörenden Ortsteile Püchau, Lübschütz, Dögnitz und Plagwitz nach wie vor die Postleitzahl 04828. Das ist die alte Nummernfolge von Püchau.

Nach fast 30 Jahren noch keine einheitliche Postleitzahl

Dabei ist es schon geraume Zeit her, dass die Ortschaften von Machern einverleibt wurden. Die Gebietsreform fand 1994 – also vor fast 30 Jahren – statt. Während andere Orte nach Gebietsänderungen zügig auch die postalische Einheit vollziehen, hat es Machern damit nicht eilig. Die Verantwortlichen scheuten bisher Ärger und Aufwand, den sie der Bürgerschaft damit bereiten würden. Denn eine Postleitzahl für alle hieße auch: Man müsste sich von identischen Straßennamen trennen und Hunderte von Einwohnern müssten ihre Ausweispapiere ändern.

Identische Straßennamen auch in Gerichshain und Machern

Und davon wären bei weitem nicht nur Bewohner von Püchau, Lübschütz, Dögnitz und Plagwitz betroffen. Auch zwischen dem 1994 eingemeindeten Gerichshain und Machern müssten Dopplungen verschwinden. Beide firmieren zwar unter einer Postleitzahl. Seit 28 Jahren haben es die Gemeindeväter und -mütter jedoch nicht vermocht, identische Straßennamen zu tilgen. Vier Straßenzüge existieren gleichlautend sowohl in Machern als auch Gerichshain: Leipziger Straße, Brandiser Straße, Buchenweg und Seitenstraße. Bei der Leipziger Straßen wären in Machern rund 100 Einwohner von einer Adressen-Änderung betroffen, in Gerichshain sogar 273.

Rettungssanitär finden Adressen nicht

Im jüngsten Verwaltungsausschuss wurde das Thema erneut diskutiert, ohne dass die Mitglieder zu einer Entscheidung kamen. „Auf Grund der identischen Straßennamen kommt es häufig zu Verwechslungen“, machte Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) deutlich. „Das Rathaus erreichen immer wieder Beschwerden, dass Briefe nicht ankommen.“ Auch Rettungssanitäter hätten immer wieder Probleme, die richtige Adresse zu finden. „Deshalb müssen wir uns des Themas annehmen“, bekräftigte der Ortschef.

Machern hat noch nichts entschieden

Noch hat der Ausschuss aber keine Linie gefunden. Mehrere Redner plädierten dafür, jeweils die Straße umzutaufen, an der weniger Menschen wohnen. Der Vorschlag von Therese Goritzka von Gemeinsam Macher(n) lautete: „Wenn wir uns dazu durchringen, die Postleitzahl zu vereinheitlichen, sollten in den davon betroffenen Ortsteilen dann auch die Straßennamen geändert werden. Das würde insgesamt weniger Aufwand bedeuten.“ Hieße aber zum Beispiel: Rund 80 Einwohner von Plagwitz bräuchten neue Ausweispapiere, da ihre Dorfstraße gleichlautend auch in Machern existiert. Gleiches träfe auf rund 60 Anwohner der Püchauer Lindenstraße zu, die es auch in Gerichshain gibt.

Der Ausschuss wollte derart weitreichende Entscheidungen nicht treffen. Auch Frosch sah keinen Grund zur Eile. „Wir müssen das Thema nicht übers Knie brechen.“ Man wolle sich dazu noch einmal gründlich beraten.

Doppelte Straßennamen in Machern Folgende Namen in der Gemeinde doppeln sich: Brandiser Straße in Machern und Gerichshain Buchenweg in Machern und Gerichshain Dorfstraße in Machern und Plagwitz Grüner Weg in Machern und Lübschütz Leipziger Straße in Machern und Gerichshain Lindenstraße in Gerichshain und Püchau Lübschützer Teiche in Machern und Lübschütz Seitenstraße in Machern und Gerichshain Nr. in Posthausen und Dögnitz

Von Simone Prenzel