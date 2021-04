Machern: Elternbeiträge während Kita-Quarantäne werden zum Streitpunkt

Machern

In Machern bahnt sich ein erneutes Kräftemessen zwischen Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) und Teilen des Gemeinderates an. Zankapfel diesmal: die Erstattung von Kita-Beiträgen im Quarantäne-Fall. Auf Initiative der Wählervereinigung Wir sind Macher(n) hatte der Gemeinderat am 29. März Beitragserstattungen beschlossen, wenn Eltern vereinbarte Betreuungszeiten unverschuldet nicht nutzen können. Gegen diesen Beschluss, der gegen die Stimmen der CDU zustande kam, ging der Ortschef in Widerspruch.

Macherner Bürgermeister legt Veto ein

Der Beschluss sei rechtswidrig, erklärte Frosch auf LVZ-Nachfrage. Mit dem Veto des Bürgermeisters dürfte die Quarantäne für rund 60 Kinder der Macherner Kita „Knirpsenhaus“ ein unverhofftes Nachspiel haben. Bereits am 19. April muss der Gemeinderat im Rahmen einer Sondersitzung erneut über das Thema entscheiden. Ändert der Rat nicht seine Meinung und Frosch legt erneut sein Veto ein, muss das Landratsamt entscheiden.

Nur einem Teil der betroffenen Eltern würden Beiträge erlassen

„Durch den Gemeinderat wurde eine Beitragsbefreiung für die Eltern beschlossen, deren Kinder (...) zwar in Quarantäne gesetzt wurden, jedoch nicht in der eigentlichen Kindergartengruppe waren, in der sich das mit SARS-CoV-2 infizierte Kind befand. Konkret bedeutet dies, dass für die Eltern der Kinder aus der Gruppe 9 eine Beitragspflicht bestehen soll und für die Eltern der Kinder aus den Gruppen 8, 10 und 11 nicht“, formuliert Frosch in seinem Widerspruch. „Damit wird gegen das Grundrecht der Gleichbehandlung nach Artikel 3 Grundgesetz verstoßen, da hier ein Teil der Elternschaft weiterhin Beiträge zahlen soll, obwohl alle Eltern gleichermaßen von der Quarantäne ihres Kindes beziehungsweise ihrer Kinder betroffen waren.“ Zudem, so der Bürgermeister weiter, sei die Quarantäne bei allen Kindern aus demselben Grund verhängt worden, denn bei allen Kindern habe Kontakt zu einer infizierten Person bestanden. Objektiv seien keine Gründe für eine Ungleichbehandlung der Eltern hinsichtlich der Beitragspflicht ersichtlich. Auch ein Verschulden für die Quarantäne könne weder bei der Gemeinde, bei der Kita-Leitung noch bei den Eltern der Gruppe 9 gesehen werden.

Um diesen Beschluss vom März geht es Der Gemeinderat beschließt wie folgt: 1. Eltern, deren Kinder die – in Trägerschaft der Gemeinde stehende – Kita Knirpsenhaus besuchen und von der Quarantäneanweisung des Landkreis Leipzig gemäß Allgemeinverfügung vom 15.03.2021 betroffen sind, obwohl deren Kind nicht zu der Gruppe gehörte, in welcher die Sars-CoV-2-Infektion aufgetreten ist, werden für die Zeit der Quarantäne von der Pflicht zur Beitragszahlung für das jeweilige Kind befreit. Etwaig bereits gezahlte Beiträge werden zurückerstattet. 2. Eltern, deren Kinder Kindertagesstätten in Trägerschaft der Gemeinde besuchen und deren Betreuungsverträge von den seit 10. November 2020 geltenden Betreuungszeitverkürzungen betroffen sind, werden anteilig – beginnend ab November 2020 – von der Pflicht zur Beitragszahlung solange befreit, bis die satzungsgemäßen Betreuungszeiten wieder gelten. Etwaig bereits gezahlte Beiträge werden zurückerstattet. Die Berechnung des rechtmäßigen Beitrags und der daraus resultierenden Höhe der Beitragsbefreiung und -rückerstattung hat gemäß folgender Formel zu erfolgen: (satzungsgemäßer Beitrag / vertraglich vereinbarte Betreuungszeit) x verkürzte Betreuungszeit= rechtmäßiger Beitrag satzungsgemäßer Beitrag – rechtmäßiger Beitrag = Höhe der Beitragsbefreiung bzw. -rückerstattung

Frosch: Befreiungstatbestand wird durch Quarantäne nicht erfüllt

Laut gültiger Kita-Satzung bestehe ebenso kein Anlass, Beiträge zu mindern. Weder Krankheit, Kur, Urlaub noch eine zeitweilige Kita-Schließung, die die Dauer von einem Monat nicht überschreitet, seien Gründe für eine Beitragserstattung oder -minderung. Im konkreten Fall habe die Quarantäne elf Tage gedauert. „Ein Befreiungstatbestand wird also - selbst bei Gleichstellung der Quarantäne mit Kur oder Krankheit – nicht erfüllt“, argumentiert der Ortschef. Zudem sieht die Verwaltung auch eine Ungleichbehandlung gegenüber den Eltern der Kitas Gerichshain und „Weidenkörbchen“ sowie der Grundschulen Machern und Püchau. Auch hier hätten Quarantänemaßnahmen gegolten, ohne dass der Ratsbeschluss dies berücksichtige.

Von Simone Prenzel