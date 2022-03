In Machern wird diskutiert, ob es für Ausfallzeiten eine coronabedingte Rückzahlung von Kita-Gebühren geben soll. Auch eine Klage ist bereits anhängig. Durch die aktuelle Schließung des „Knirpsenhauses“ und Einschränkungen im Hortbetrieb ist das Thema aktueller denn je.

Wegen Corona: Erhalten Eltern in Machern Kita-Gebühren zurück?

