Machern: Ersatzhaltestelle im Zeititzer Weg

Machern

In der kommenden Woche sollen die Arbeiten zum Ausbau der Wendeschleife im Wohngebiet Schlossblick in Machern beginnen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat kürzlich den Zuschlag für die Baumaßnahme erteilt. Während der Bauphase wird eine Ersatzhaltestelle im Zeititzer Weg eingerichtet, wie die Regionalbus Leipzig GmbH informiert. „Diese wird sich in Höhe der Einfahrt zum Wohngebiet Schlossblick befinden“, teilt Thomas Fröhner, Pressesprecher des Nahverkehrsunternehmens, mit. Die Erschließung des Gebietes sei also weiterhin gegeben. Regionalbus geht von einer Dauer der Maßnahme bis voraussichtlich 20. November aus. Auf den Linien 682, 683 und 685 gelten bis dahin geänderte Fahrpläne.

Von sp