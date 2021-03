Der Verkehr macht derzeit um Machern einen Bogen: Grund sind Baugrunduntersuchungen, die wichtige Erkenntnisse für den geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt liefern sollen. Mitarbeiter der Firma Bohr- und Geotechnik treiben dafür in den nächsten Wochen an 25 Stellen Bohrsonden in den Untergrund.

Baugrunduntersuchung auf der B 6 in Machern: Ralf Ludwig (r.) und Uwe Liebau von der Firma Bohr- und Geotechnik aus Tilleda (Sachsen-Anhalt) nehmen seit Wochenbeginn Bodenproben. Dafür treiben sie die Bohrsonde jeweils fünf Meter tief in den Boden. Die Bohrkerne werden anschließend in so genannte Kernkisten gepackt und genauestens analysiert. Quelle: Simone Prenzel