Machern: Muss Schulgarten für Kita weichen?

Machern

Nicht ganz so reibungslos wie erwartet verlief die Auftragsvergabe für die Freifläche der neuen Kita-Außenstelle „Knirpsenhaus“. Wie berichtet, sollen in der Macherner Grundschule Am Schlosspark dauerhaft 36 Plätze für Vorschulkinder entstehen. Diese brauchen natürlich nicht nur Räume im Schulgebäude, sondern auch eine vorgeschriebene Außenfläche.

Eltern haben Schulgarten vor einigen Jahren angelegt

Dass dafür ausgerechnet große Teile des derzeitigen Schulgartens genutzt werden sollen, sorgte am Montag im Technischen Ausschuss für kritische Nachfragen. „Der Schulgarten ist vor etwa sechs Jahren von den Eltern neu angelegt worden“, meinte Gemeinderätin Thérèse Goritzka, Fraktionsvorsitzende von Gemeinsam Machern. „Dafür wurden neue Erde und Mutterboden angefahren. Zudem gehört Schulgartenunterricht auch verpflichtend zum Lehrplan.“

Rathaus beruft sich auf Einigung

Laut Andreas Breske, Sachgebietsleiter der Bauverwaltung, sei die nun vorliegende Variante schon vor zwei Jahren mit den Beteiligten abgestimmt worden. Damals habe es keine Einwände gegeben, was auch Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) unterstrich. Grundschulleiterin Beatrix Kühn legte Wert auf die Feststellung, dass die Zustimmung seitens des Hortes damals unter ganz anderen Voraussetzungen erfolgt sei. „Zu dem Zeitpunkt gingen wir noch davon aus, dass die Kita-Plätze in Verantwortung des Hortes laufen. Nunmehr sind sie aber eine Außenstelle der Kita.“

Mehrere Ausschussmitglieder sprachen sich dafür aus, noch einmal nach einer günstigeren Lösung zu suchen. Diese könne darin bestehen, den Schulgarten unangetastet zu lassen und dafür lieber ein wenig genutztes Volleyballfeld im hinteren Bereich des Schulhofs zu nutzen. Damit könnten die Grundschüler ohnehin nicht viel anfangen, so der Tenor.

Vororttermin auf dem Macherner Schulhof geplant

Frosch sagte zu, alle Beteiligte noch einmal an einen Tisch zu holen. „Nächste Woche soll es dazu einen Vororttermin mit Schul-, Kita- und Hortleitung geben“, erklärte er am Mittwoch auf Nachfrage und sprach die Hoffnung aus, dass alle Seiten kompromissbereit sein müssten. Zugleich wies der Rathauschef darauf hin, dass man sich in einem engen Zeitfenster und darüber hinaus in einem laufenden Vergabeverfahren bewege.

Um keinen Verzug zu riskieren, hatte der Ausschuss am Montag den Auftrag an die Firma Tbs mbH aus Fuchshain für rund 32 000 Euro bereits beschlossen.

Von Simone Prenzel