Machern: Neue Verantwortliche für Kita und Soziales im Rathaus

Cathrin Naumann übernimmt im Macherner Rathaus ab 1. März das Sachgebiet Allgemeine Verwaltung, Kita und Soziales und wird damit Nachfolgerin von Eveline Becker. Über die Stellenbesetzung informierte Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Die Entscheidung war zuvor in nichtöffentlicher Ratssitzung getroffen worden. „Elf Gemeinderäte stimmten für die Besetzung, es gab eine Nein-Stimme“, so der Ortschef.

Zuvor hatte es in der Gemeindeverwaltung eine interne Stellenausschreibung gegeben. Eveline Becker, von 1990 bis 1993 Bürgermeisterin der damals noch eigenständigen Ortschaft Püchau und danach langjährige Mitarbeiterin des Macherner Rathauses, geht in wenigen Wochen in den Ruhestand. Kommunalpolitisch trat Becker 2013 in Erscheinung, als sie als Einzelkandidatin zur Macherner Bürgermeisterwahl antrat und Zweitplatzierte nach der damaligen Siegerin Doreen Lieder (partreilos) wurde.

Cathrin Naumann stieß 2019 zur Gemeindeverwaltung am Macherner Schlossplatz und verantwortet seitdem das Ordnungsamt.

