Wichtige Entscheidungen kündigt Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) für 2021 an. Beim Thema Kita-Neubau dürfe Machern keine weitere Zeit verlieren, erklärt der Rathauschef im Interview. Für die Vier-Millionen-Euro-Investition sei die Kommune dringend auf Förderung angewiesen. Noch in der Warteschleife steckt ein neues Wohngebiet mit 200 Bauplätzen am Rande des Tresenwaldes.