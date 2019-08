Machern

Wahlprozeduren bestimmten am Montagabend die konstituierende Sitzung des Macherner Gemeinderates. Vor voll besetztem Auditorium wurden die 16 neu gewählten Räte für die nächsten fünf Jahre verpflichtet. Auf den Zuschauerstühlen hatten auch ehemalige Abgeordnete Platz genommen, denen Sitzungsleiter Karsten Frosch ( CDU) noch einmal für ihren Einsatz dankte. „Ich wünsche uns allen einen guten Start, eine konstruktive und gewinnbringende Zusammenarbeit“, erklärte Frosch an die Adresse der Nachfolger gerichtet.

Der Gerichshainer selbst, der am 26. Mai die meisten Stimmen aller Kandidaten holte, bleibt für weitere fünf Jahre erster Bürgermeister-Stellvertreter. Bis auf Michael Bachmann ( SPD) schenkten dem CDU-Frontmann alle Gemeinderäte in offener Abstimmung ihr Vertrauen. Zur Kampfkandidatur kam es bei der Besetzung des zweiten Vize-Postens. Wir sind Machern schlug Thérèse Goritzka vor, die AfD wollte Ingo Arndt durchbringen. Das Ergebnis der geheimen Wahl verblüffte zumindest Beobachter: Goritzka gewann mit elf Stimmen deutlich, Arndt bekam drei Stimmen und damit eine mehr, als die AfD Sitze hat.

Karsten Frosch (CDU) wurde in Machern zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Thérèse Goritzka (Wir sind Machern) erhielt das Vertrauen als zweite Vize. Quelle: Simone Prenzel

So richtig spannend wurde es bei der Besetzung der Ausschüsse. Die Sitzvergabe entwickelte sich zum regelrechten Krimi. Noch vor der Tür wurden in letzter Minute Bündnisse geschmiedet und Schnittmengen ausgelotet. Mit durchaus überraschendem Ergebnis: Uwe Richter, in der neuen Legislatur alleiniger Vertreter der Freien Wählergemeinschaft (FWG), schloss sich mit den anderen drei Einzelkämpfern Monika Alexandrow (Linke), Andrea Hesse ( Bündnis 90/Grüne) und Michael Bachmann ( SPD) zu einer Fraktion zusammen. Durchaus verblüfft nahm das Auditorium Notiz von der Last-Minute-Truppe, über deren exakten Namen sich das Quartett noch nicht einmal verständigt hatte. „Unsere neue Fraktion findet in der bisher geplanten Sitzverteilung keinen Ausdruck“, kostete der Gerichshainer seinen Schachzug genüsslich aus.

Hälfte der Wählerstimmen fänden in Ausschüssen keine Berücksichtigung

In der Tat hätten sich nach den ursprünglichen Vorschlägen vor allem CDU und Wir sind Machern das größte Stück vom Kuchen abgeschnitten. Für die jeweils nur mit einem Sitz vertretene FWG, ebenso für Linke, SPD und Grüne wäre in den Ausschüssen kein Platz gewesen. Die Möglichkeit, an jeder Sitzung teilzunehmen, konnte Richter nicht zufrieden stellen: „Wir können zwar zuhören, hätten aber kein Stimmrecht“, monierte er. Es sei auch gegenüber den Wählern nicht zu vertreten, wenn durch das Übergehen der Minderheiten etwa die Hälfte der Wählerstimmen in der Ausschussarbeit unter den Tisch falle. Alexandrow ergänzte, dass es nur fair wäre, wenn sich das Ergebnis der Wahl auch in den Ausschüssen widerspiegele: „Zudem wäre damit garantiert, dass Themen von allen besser vorberaten werden können.“

Ratsmitglieder einigen sich auf Kompromiss

Beauftragter Andreas Dietze erläuterte, dass es prinzipiell zwei Wege für die personelle Besetzung der Ausschüsse gibt. „Entweder der Rat einigt sich auf einen einheitlichen Wahlvorschlag, der dann aber einstimmig angenommen werden muss. Oder es findet eine Verhältniswahl statt.“ Für diesen Fall hätte die Geschäftsordnung die Vorgehensweise nach d’ Hondt vorgeschrieben, die aber eher größere Fraktionen bevorteilt.

Unterbrochen von Auszeiten, in denen die Parlamentarier noch einmal in sich gingen, folgte schließlich doch die einmütige Variante. In allen drei Ausschüssen rückten CDU und Wir sind Machern von ihren bisherigen Vorstellungen und verzichteten auf eingangs beanspruchte Sitze ab. Somit sind nunmehr Vertreter aller Fraktionen an der Ausschussarbeit beteiligt. Auch bei der Besetzung des Aufsichtsrates der Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft gab es nach längerem Ringen ein einstimmiges Votum: In dem Gremium werden Uwe Richter (FWG), Detlef Keller, Manfred Lukaseder (beide CDU) und Thoralf Schilde (Wir sind Machern) sitzen.

Von Simone Prenzel