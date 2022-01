Machern: So sieht es in der neuen Kita aus

Machern

Entlastung an der Macherner Kita-Front: Ab 2. Februar werden 36 neue Kita-Plätze verfügbar sein, die in den vergangenen Monaten unter dem Dach der Grundschule entstanden sind. Kurz vor den Winterferien sollen in der Bildungseinrichtung dann nicht nur Erst- bis Viertklässler, sondern erstmals auch Kita-Kinder ein und aus gehen.

„Wir hätten uns die Inbetriebnahme auch einige Wochen eher gewünscht“, erklärte Macherns Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Aber bei einigen wichtigen Ausstattungsgegenstände habe es doch erhebliche Lieferschwierigkeiten gegeben. So habe man extrem lange auf einen Herd warten müssen.

Betriebserlaubnis wurde erteilt

Eine wichtige Hürde konnte noch im alten Jahr genommen werden. „Zwei Tage vor Weihnachten traf die Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes ein.“ Damit gebe es von entscheidender Stelle grünes Licht. Mit Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten sei die Kommune in der Lage, den aktuellen Bedarf an Kita-Plätzen vollumfänglich zu decken, betont der Rathauschef. Bürgeramtsleiterin Sara York ergänzt, dass die Familien inzwischen informiert seien. In die neue Außenstelle werden ausschließlich Vorschulkinder aus der Kita Knirpsenhaus in Machern wechseln. Ende Januar sollen Eltern die Kita-Räume erstmals besichtigen können.

Von Simone Prenzel