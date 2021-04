Im Sportpark Tresenwald soll ein Corona-Testzentrum eingerichtet werden. Darüber informierte der Macherner Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) zur Gemeinderatssitzung am Montag. Weitere Beschlüsse betrafen die Einrichtung von 36 Kita-Plätzen in der Grundschule Am Schlosspark.