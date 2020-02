Machern

Sie haben es auf den Inhalt abgesehen. In der Macherner Schlossgasse sind von Freitag auf Samstag Unbekannte in ein Hotel eingebrochen. Ihr Ziel: ein Zigarettenautomat im Treppenhaus. Eine Angestellte entdeckte am nächsten Morgen die offen stehende Tür und dann, dass der Automat fehlt.

100 Euro Sachschaden – Kripo ermittelt

Wie viel Geld und Warenwert die Diebe mit ihrem Einbruch erbeutet haben, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von lvz/ hem