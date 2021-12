Machern: Wie lief die Impfaktion im Sportpark Tresenwald?

Machern

Noch vor Weihnachten verwandelte sich der Sportpark Tresenwald in eine Anlaufstelle fürs Impfen. Die Aktion hatten die Kommunen Brandis und Machern gemeinsam organisiert, um Interessenten wohnortnah einer Coronaschutzimpfung zu ermöglichen. „Zu Beginn der zweitägigen Aktion reichte die Schlange bis zum benachbarten Aldi-Markt“ berichtete Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Schnell habe man dann dafür gesorgt, die Warteschlange quasi ins Gebäude zu verlegen, damit die Menschen nicht so lange in der Kälte stehen müssen.

Der Andrang zu Beginn der Aktion setzte sich allerdings nicht ungebrochen fort. „Am ersten Impftag wurden rund 250 Menschen geimpft“, so der Macherner Rathauschef. Am zweiten Tag seien es dann noch einmal 110 gewesen. „Vielleicht hat der Termin so unmittelbar vor dem Heiligabend den einen oder anderen doch zögern lassen“, vermutet Frosch. Ein etwas zaghafterer Zuspruch sei so kurz vor dem Fest auch an anderen Impfstellen im Landkreis beobachtet worden.

Frosch dankte allen – DRK, kommunalen Bediensteten und Feuerwehr, die die Aktion möglich gemacht hätten. Es sei immerhin mit einem erheblichen Aufwand verbunden gewesen, die Halle herzurichten und auch wieder zu beräumen.

Von sp