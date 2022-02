Machern: Wie steht es aktuell um den Glasfaserausbau?

Machern

Im Rahmen einer Online-Veranstaltung konnten sich Macherner Bürger über alle Fragen rund um den geplanten Glasfaserausbau in der Kommune informieren. Damit jeder Interessent einen kostenfreien Glasfaseranschluss erhält, gilt es bis 31. März jedoch eine entscheidende Hürde zu nehmen: Bis dahin müssen mindestens 35 Prozent der Haushalte ihr Interesse bekunden, teilt das Unternehmen Envia Tel mit. Vor einigen Tagen eröffnete der Dienstleister ein Servicebüro am Macherner Schlossplatz. Hier stehen Projektleiter Andreas Hahn sowie Mitarbeiter Torsten Hahn für Beratungen bereit. Außerdem tourt ein Infomobil durch die einzelnen Ortsteile.

Wie Oliver Kalis, Vertriebsleiter von Envia Tel erläuterte, seien minimal 1234 Haushalte erforderlich, um die Quote von 35 Prozent zu erreichen. Stand 26. Januar hatten sich acht Prozent der Bürger für einen Vorvertrag entschieden. Deshalb rührt unter anderem die Macherner CDU für die derzeit laufende Interessenbekundung kräftig die Werbetrommel. „Nun liegt es jedoch an uns Bürgern der Gemeinde Machern dafür zu sorgen, dass die minimal erforderlichen 1234 Haushalte ihr Interesse bekunden und somit unser Machern mit den Ortsteilen Dögnitz, Gerichshain, Lübschütz, Plagwitz, Posthausen und Püchau an das Glasfasernetz angeschlossen werden“, so die CDU. Envia Tel hatte erklärt, dass bei Erreichen der 35 Prozent noch in diesem Jahr mit ersten Erschließungsarbeiten begonnen werde könne. Auch Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) warb für ein möglichst deutliches Votum der Einwohner. Die Online-Veranstaltung ist auf der Homepage von Envia Tel abrufbar.

Stand der Vorvermarktung für den Glasfaserausbau in Machern (Stand 26. Januar) Quelle: Screenshot Envia Tel

Von Simone Prenzel