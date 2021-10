Machern: Wohngebiet, Campingplatz und Breitband auf der Agenda

Machern

Mit einer Einwohnerfragestunde beginnt die Sitzung des Macherner Gemeinderates am 1. November, 19 Uhr im Sportpark Tresenwald, Gartenallee 8. Vergeben werden soll die Reinigungsleistung für Straßen und Gehwege im Gemeindegebiet für die Jahre 2022 bis 2025. Außerdem steht der Erschließungsvertrag zwischen der Firma Reinbau und der Kommune zum Bebauungsplan Machern-Nord (Wohngebiet Gartenstadt) auf der Tagesordnung.

Hinsichtlich des privatwirtschaftlichen Breitbandausbaus befürwortet das Rathaus eine Zusammenarbeit mit der Envia-Tel, was sich ebenfalls in einer Beschlussvorlage niederschlägt. Der Verwaltungsausschuss hatte sich von der Vorstellung der Envia-Tochter Ende September ebenfalls schon überzeugt gezeigt. Gibt der Gemeinderat am Montag ein Go, könnte zeitnah die Vorvermarktung starten. Wenn mindestens 35 Prozent der Haushalte einen Vorvertrag abschließen, will das Unternehmen nach eigenen Angaben das gesamte Gemeindegebiet einschließlich der Ortsteile erschließen. Ausgenommen sind laut Beschlussvorlage lediglich die Bereiche Am Sahlweidenteich und Am Tonloch.

Weiteres Thema ist die Zukunft des Campingplatzes Lübschützer Teiche, zu dem ein Antrag der Fraktion Gemeinsam Machern vorliegt

Von sp