Machern am Limit: Kitas öffnen nur noch verkürzt

Machern

Die Gemeinde Machern sieht sich erneut zu verkürzten Öffnungszeiten in den kommunalen Kitas gezwungen. Wie Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) in einem Elternbrief mitteilt, seien die Infektionszahlen in den Einrichtungen sowohl unter Kindern als auch Erziehern rapide gestiegen. Zudem gelte wieder eingeschränkter Regelbetrieb. „Da wir personell auch durch Corona bereits am Limit arbeiten, ist es uns nicht mehr möglich, an den Öffnungszeiten festzuhalten.“

Lesen Sie auch:

Weitere Schulen im Landkreis Leipzig vom Kultus geschlossen

Auch kein Frühhort mehr in Machern

Ab 23. November würden demnach Kinder in den Kitas Machern, Gerichshain und Püchau täglich nur noch von 7 bis 16 Uhr betreut. In der Grundschule gebe es keinen Frühhort mehr, die Einrichtung schließe ebenfalls 16 Uhr. Die Entscheidung soll laut Rathauschef helfen, die Objekte so lange, „wie es unsererseits vertretbar ist“, offen zu halten. Bei weiteren personellen Ausfällen sei nicht auszuschließen, dass Betreuungseinrichtungen komplett schließen müssen, warnt Frosch die Eltern schon mal vor. Eine Notbetreuung werde in diesem Fall nur sehr eingeschränkt möglich sein.

Von sp