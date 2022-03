Machern ebnet Weg für neuen Einkaufsmarkt an der Bundesstraße 6

Machern

Machern ist mit Einkaufsmöglichkeiten nicht gerade reich gesegnet. Der Gemeinderat ebnete deshalb am Montagabend den Weg für die Ansiedlung eines neuen Supermarktes an der B 6. Mit großer Mehrheit wurde dafür die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Unter der Bezeichnung „Handel und Wohnen Leipziger Straße“ schwebt der Alka Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft aus Berlin ein Lebensmittelmarkt samt Wohnpark vor. Das Grundstück ist rund 22.000 Quadratmeter groß und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Neuer Markt soll Versorgungslücke schließen

„Der Vorhabensträger beabsichtigt auf dem Areal einen Lebensmittelmarkt zu errichten, der eine bestehende beziehungsweise bereits absehbare Versorgungslücke in diesem Marktsegment in der Gemeinde schließen soll“, legte Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) dar. Ob es sich dabei um einen Vollsortimenter wie beispielsweise Edeka oder einen weiteren Discounter handelt, wollte Thérèse Goritzka, Fraktionsvorsitzende von Gemeinsam Macher(n), wissen. Laut Andreas Breske, Sachgebietsleiter Bauverwaltung, würden sich derzeit mehrere Anbieter für Machern interessieren. „Wir wollen uns noch nicht festlegen, ob es um die Ansiedlung eines Vollsortimenters oder eines Discounters geht“, erklärte der Mitarbeiter. Die derzeitigen Weichenstellungen würden beide Varianten zulassen, hieß es.

Auf dem gekennzeichneten Flurstück soll das Vorhaben "Handel und Wohnen Leipziger Straße" in Machern umgesetzt werden. Die Fläche ist rund 22.000 Quadratmeter große und liegt südlich der B 6 am Ortseingang aus Richtung Gerichshain. Quelle: Gemeinde Machern

Machern möchte gern sozialen Wohnungsbau

Neben dem Markt sollen auch Wohnungen entstehen. „Es ist beabsichtigt, unterschiedliche Bau- und Wohnformen anzubieten, die eine breite Angebotspalette schaffen, um auf unterschiedlichste Nachfragen nach Wohnraum reagieren zu können“, so die Grundstücksentwickler. Die Gemeinde, so Breske, habe angeregt, auch das Thema des sozialen Wohnungsbaus in den Blick zu nehmen. Goritzka betonte, dass es mit Blick auf die immer älter werdende Bevölkerung in Machern wichtig sei, altersgerechte Wohnungen zu schaffen. Auch das habe der Investor im Blick, versicherte die Verwaltung.

Netto-Markt am Neumarkt hat Erweiterungsabsichten

Dass Konkurrenz das Geschäft belebt, zeigt sich am schräg gegenüberliegenden Macherner Neumarkt - ebenfalls direkt an der B 6 gelegen. Hier will der seit dem Jahr 2008 bestehende Netto seine Fläche erweitern. Der Gemeinderat erteilte am Montagabend einstimmig seinen Segen, dafür den bestehenden Bebauungsplan „Neue Ortsmitte“ zu ändern. Laut Investor Josef Saller aus Weimar soll der Standort von derzeit rund 800 auf 1070 Quadratmeter Verkaufsfläche wachsen. Das Vorhaben stehe im Einklang mit den gemeindlichen Entwicklungszielen, heißt es in der Beschlussvorlage. Das Grundstück ist bereits vollumfänglich erschlossen. Die gemeinsam Zu- und Abfahrt für Kunden- und Zulieferverkehr soll unverändert erhalten bleiben.

Der Geltungsbereich des B-Plans Neue Ortsmitte in Machern. Quelle: Gemeinde Machern

Zu Beginn seiner Zusammenkunft im Sportpark Tresenwald hatte der Gemeinderat eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges in der Ukraine eingelegt.

Von Simone Prenzel