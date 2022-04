Machern

Vierbeiner kommen den Machernern bald teurer zu stehen. Der Gemeinderat verabschiedete am Montagabend mehrheitlich eine neue Hundesteuersatzung. Der erste Hund kostet künftig 72 statt bisher 60 Euro, der zweite schlägt mit 100 statt bisher 99 Euro zu Buche. Wer sich mehr Vierbeiner leistet, wird noch stärker zur Kasse gebeten. Für den dritten und jeden weiteren tierischen Begleiter verlangt Machern 180 Euro. Die Satzung tritt am 1. Juli in Kraft. Dann ist auch die Steuer für dieses Jahr fällig. Beibehalten werden die Sätze für gefährliche Hunde. Diese kosten bereits seit dem Jahr 2010, als die Steuer letztmalig angepasst wurde, 600 Euro für den ersten und 900 Euro für den zweiten Hund.

Bedürftige erhalten in Machern Ermäßigung

Als gesichert gilt für viele Gemeinderäte: Die Zahl der bellenden Mitbewohner nimmt ständig zu. „Gefühlt sind es in Gerichshain 50 Prozent mehr geworden“, meinte Monika Alexandrow von der Linkspartei. Bereits im Verwaltungsausschuss war gerätselt worden, wie viele Begleiter auf vier Pfoten in der Kommune zu Hause sind. Vor drei Wochen wie auch am Montag blieb das Rathaus jedoch konkrete Zahlen schuldig.

Erleichterungen für sozial Bedürftige

Die Debatte drehte sich erneut um die Frage, ob soziale Belange genügend berücksichtigt sind. Im Vergleich zum ersten Entwurf hatte die Verwaltung noch Ermäßigungen für Empfänger von Hartz-IV-Leistungen und Sozialhilfe eingearbeitet. „Aber auch für viele ältere Menschen“, warf Alexandrow ein, „ist der Hund die einzige Bezugsperson. Sie fallen bei der Satzung noch immer durchs Raster.“ Gar keine Lust, Steuern zu erheben, verspürte hingegen AfD-Mann Ingo Arndt. „Das müssten die Bürger selbst entscheiden“, sprach er der parlamentarischen Demokratie kurzerhand ihre Berechtigung ab. Was CDU-Fraktionschefin Petra Puttkammer mit dem Einwand retournierte: „Dann sind Sie als Gemeinderat hier fehl am Platz.“

Macherner Bürgermeister: Hundesteuer ist nicht zweckgebunden

Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) betonte erneut, dass die Hundesteuer nicht zweckgebunden sei, sondern zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts diene. „Ich finde die Erhöhung auch nicht exorbitant“, erklärte der Gemeindechef, der auf ähnliche Sätze in Nachbarkommunen verwies. Der Wunsch nach Hundetoiletten, von denen es in Machern nicht eine einzige gibt, fand keinen Eingang in den Beschlusstext. „Das kann man nicht miteinander vermischen“, erklärte Uwe Richter von der Freien Wählergemeinschaft (FWG). Aber jedem stehe es frei, diesen Vorschlag in die Haushaltsberatungen einzubringen. Alexandrow forderte schließlich noch, illegale Hundehalter konsequent zur Rechenschaft zu ziehen. Sie persönlich sei als Hundebesitzerin noch nie kontrolliert worden. Hier habe das Rathaus Nachholbedarf.

Von Simone Prenzel