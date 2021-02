Machern erlässt Elternbeiträge

Machern

Die Gemeinde Machern verzichtet für die Zeit der Kita-Schließungen vom 11. Dezember 2020 bis 12.Februar 2021 auf die Erhebung von Elternbeiträgen. Das beschloss der Gemeinderat auf seiner jüngsten Zusammenkunft einstimmig.

Für Notbetreuung wird Elternbeitrag fällig

Die Befreiung von den Entgelten gelte allerdings nur, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wurde. Eltern, die für ihre Kinder eine Notbetreuung nutzten, zahlen den vertraglich vereinbarten Beitrag. Dabei werden nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Tage berechnet, geht aus dem Beschluss bevor. Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) bittet die Eltern allerdings um ein wenig Geduld: „Es gibt für diese tageweise Abrechnung leider keine unterstützende IT, weshalb der Aufwand sehr hoch ist und jeder Vorgang einzeln angefasst werden muss.“

Goritzka für stundenweise Abrechnung der Notbetreuung

Thérèse Goritzka, Fraktionschefin von Gemeinsam Mache(r)n, forderte, dass für die Zeit der Notbetreuung auch nur die Stunden angerechnet werden, die die Kinder tatsächlich in der Einrichtung verbracht haben. „Im Rahmen des Lockdowns wurden Betreuungszeiten von der Kommune gekürzt und Eltern hatten nicht die Möglichkeit, ihr Kind zum Beispiel neun Stunden in die Kita zu bringen“, schilderte die Gemeinderätin. Auch diese verkürzten Betreuungszeiten müssten ihrer Ansicht nach berücksichtigt werden. Eine Entscheidung dazu wurde vom Gemeinderat vorerst nicht getroffen.

Von sp