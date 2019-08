Machern

Das diesjährige Sport- und Sommerfest des SV Tresenwald wird ganz im Zeichen eines Jubiläums stehen. Vor 100 Jahren nämlich wurde in Machern der Turnsport aus der Taufe gehoben. „Dass in Machern schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Turnsport betrieben wurde, war im Verein bekannt. Auf das exakte Gründungsjahr bin ich dann im vor vier Jahren vom Macherner Regionalverein publizierten und auf der Sammlung von Willi Schmidt basierenden Büchlein ‚ Machern im Zeitgeschehen’ gestoßen“, berichtet Dieter Burghardt, Turnabteilungsleiter beim SV Tresenwald.

Ab 1919 wurde im Arbeiterturnverein in Machern Sport getrieben

Wobei sich besagtes Gründungsjahr auf den Arbeiterturnverein bezieht, der damit zwei Jahre älter als der 2021 gegründete Allgemeine Turnverein ist, dessen überwiegend bürgerliche Mitglieder im Volksmund „Blümchen“ genannt wurden, während jene des anderen Vereins als „Arbeiterturner“ galten. Mit dem Machtantritt der Nazis wurden alle Turnvereine und somit auch die beiden Macherner unter dem Dach der Deutschen Turnerschaft zusammengefasst, und kein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte der Turnsport in Machern auf Werner Weißbachs und Karl Stamms Initiative hin seine Wiedergeburt.

„Die Anfänge mit einem schweren eisernen Barren mit nur einem Holm, einem modrigen Pferd, zwei feuchten und halb zerschlissenen Kokosmatten und einem Bock mit defekten Hufen waren entsprechend beschwerlich“, hat Dieter Burghardt den alten Dokumenten entnommen.

Der heute 76-Jährige selbst stieß 1958 zum Turnen und erlernte das kleine Turn-Einmaleins bei Klaus Borrmann, dem damaligen Leiter der Sportgemeinschaft Machern, die 1960 in BSG Traktor umbenannt wurde. Schon damals lag der Schwerpunkt auf der Nachwuchsarbeit, die mit Dieter Burghardts Übernahme der Leitung im Jahr 1970 intensiviert wurde. „Von diesem Zeitpunkt an stiegen wir auch in das Wettkampfturnen im Kinder- und Jugendbereich ein“, erinnert sich Burghardt, der seine Schützlinge bei der sportlichen Premiere – der sechste Kinder- und Jugendspartakiade des Kreises Wurzen – umgehend auf Platz drei in der Mannschaftswertung führte.

Kooperation mit Brandis ermöglicht zweite Trainingszeit für Motivierte

Mittlerweile allerdings hängen diesbezüglich die Trauben für die seit dem Jahr 2000 dem SV Tresenwald angehörende Turn-Abteilung um einiges höher. „Mit einer Trainingszeit pro Woche können wir schon sehr zufrieden sein, wenn wir uns für die sächsischen Meisterschaften qualifizieren“, so der Tresenwalder Turn-Abteilungsleiter, dessen Verein den besonders Ambitionierten unter seinen Turnern und Turnerinnen mittlerweile auf Basis einer Kooperation mit dem SV Stahl Brandis eine zweite Trainingseinheit im Nachbarort anbieten kann.

Apropos Angebot: Das an interessierten Turnern im Nachwuchsbereich ist in Machern sehr zufriedenstellend. „Mit unseren 113 Kindern zwischen drei und 14 Jahren und 14 Jugendlichen haben wir hinsichtlich der Betreuung unsere Kapazitätsgrenze erreicht“, berichtet Dieter Burghardt. Zwar könne seine Abteilung auf acht erwachsene Übungsleiter, von denen fünf im Besitz der C-Lizenz seien, sowie drei zum Sport- und Gruppenhelfer ausgebildete Jugendliche zurückgreifen, der Betreuungsschlüssel sei jedoch im Turnen ein ganz anderer als in anderen Sportarten.

Gute Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich mit umliegenden Vereinen

„Die gute Zusammenarbeit mit den Turnabteilungen und Turnvereinen im Muldental wie Falkenhain, Böhlitz, Wurzen, Großbothen und eben Brandis ist auch vor diesem Hintergrund hilfreich“, so Dieter Burghardt, der auch den Vorsitz im Kreisturnerbund Muldental innehat.

Am Sonnabend, 24. August, zeigen die kleinen und größeren Macherner Turner im Tresenwald ihr Können, im Anschluss findet ein geselliges Beisammensein statt, zu dem sich die Abteilung das Erscheinen möglichst vieler ehemaliger Wettkämpfer erhofft.

Das Sportfest des SV Tresenwald findet am Samstag ab 14 Uhr mit einem Stationsbetrieb aller Abteilungen statt. .

Von Roger Dietze