Machern investiert in LED-Beleuchtung

Machern

Wie alle kreisangehörigen Gemeinden Sachsens erhält auch Machern seit 2018 jährlich eine Pauschale von 70 000 Euro. Damit will die Staatsregierung den ländlichen Raum stärken und Investitionen ermöglichen.

In Machern wurde die Pauschale in den vergangenen Jahren für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik eingesetzt. Jährlich flossen im Zeitraum von 2018 bis 2020 jeweils 70 000 Euro in diese Maßnahmen. So wurden Arbeiten im Orchideenweg, Fliederweg, Rosenweg, Dahlienweg, der Brandiser Straße, Lindenstraße und Kirchstraße ausgeführt. Auf seiner jüngsten Sitzung votierte der Gemeinderat dafür, die Pauschale für das Jahr 2021 erneut in die Umrüstung auf LED zu stecken.

Von sp