Machern/Brandis

Gleich zwei Mal wurde vor Kurzem im Raum Wurzen eingebrochen: In der Zeit von Sonntag bis Montagmorgen hebelten Unbekannte eine Tür eines Macherner Kosmetikstudios auf und drangen so in das Geschäft ein. Die Täter durchsuchten alles, stahlen Bargeld sowie Gutscheine im Wert einer mittleren zweistelligen Summe. Die Höhe des Sachschadens wurde auf eine niedrige dreistellige Summe beziffert. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Bäckerei in Brandis

In Brandis haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Teil des Daches einer Bäckerei abgedeckt. Sie sägten sich durch den Dachstuhl sowie die Zwischendecke. In der Folge gelangten die Täter in den Verkaufsraum, brachen einen Tresor auf und stahlen einen Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Der Gesamtsachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Von LVZ/gap