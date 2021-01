Machern vergibt Auftrag für Schultreppe

Machern

Im Zuge der Schaffung von 36 Kita-Plätzen in der Grundschule Am Schlosspark errichtet die Gemeinde eine neue Außentreppe. Die seit Jahren baufällige Stahlbetontreppe sei inzwischen zurückgebaut worden. An dieser Stelle soll eine neue Stahltreppe errichtet werden, über die dann auch der Zugang in die Kita-Räume erfolgt. Kosten: 32 000 Euro. Den Auftrag erhielt die Firma Daniel Hupfer aus Frohburg.

Der Technische Ausschuss stimmte kürzlich außerdem der nötigen Nutzungsänderung im Schulgebäude zu. Die drei neuen Gruppenräume für die Außenstelle der Kita Knirpsenhaus sollen demnach in den ehemaligen Horträumen entstehen. Ein Gruppenraum wird mit einer mobilen Trennwand versehen, um diesen flexibel nutzen zu können. Geplant sind außerdem eine Ausgabeküche, Garderobe und Sanitärbereich.

Von sp